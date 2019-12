De vrienden die bij elkaar zitten, vinden het te gek. Dat is duidelijk te zien aan hun lichaamshouding. Met z’n allen zitten ze over één telefoon gebogen. Turend naar een filmpje.

Later aan tafel hoor ik waarover de video ging. Een Amerikaanse vlogger heeft tientallen dure auto’s opgekocht. En geeft die nu weg, voor weinig of niets. Hij filmt de reacties van mensen die zo’n auto (bijna) cadeau krijgen en zet die video’s op zijn eigen You Tubekanaal.

Ik heb eerlijk gezegd weinig met vloggers. Maar dit onderwerp prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Ik wil bovendien wel eens weten waaróm deze vlog die jongens aanspreekt. Dus als de boel de volgende dag naar school is, zoek ik het filmpje op.

Mr Beast blijkt de artiestennaam van de vlogger. En de video over zijn ”Free Car Dealership” is ruim 39 miljoen keer bekeken.

Absurd natuurlijk om auto’s van tienduizenden dollars op te kopen en weg te geven. En misschien nog wel vreemder is dat er dan ook nog eens miljoenen mensen naar die filmpjes kijken. Maar economisch gezien kan het waarschijnlijk, als je het tegen het aantal kijkers opweegt en tegen de inkomsten die zij genereren. Want écht iets weggeven, terwijl het ze zelf wat kost, daar zitten de meeste vloggers hoogstwaarschijnlijk niet op te wachten.

Het boeiendst vond ik de gezichten van de gelukkigen, wanneer ze hoorden dat ze de auto zó konden meenemen. Gratis, voor niets. Of voor een heel klein beetje.

Sommigen waren gelijk blij. Anderen waren terughoudender. Hen zag je duidelijk zoeken naar de adder onder het gras. Want gratis? Dat bestaat toch niet?

Pas toen deze mensen ontdekten dat er echt geen dubbele boodschap was en ze het overnamecontract konden gaan tekenen, kwam de lach. En de blijdschap. En het danken. Minstens honderd keer.

Nu is het bijna Kerst. En moet ik weer aan die gezichten denken. En aan de verwondering over dat grote cadeau bij de ontvangers van de auto’s.

Gratis? Dat kunnen we in onze tijd bijna niet geloven. Zeker niet als het de gever ook nog eens heel veel kost.

Als voor dat Geschenk, dat Cadeau (beschreven in de Bijbel) in ons land en leven de ogen opengaan, zullen mensen stoppen met zoeken. Dan zal er een diepe blijdschap zijn. En dankbaarheid.

En de adder die mogelijk onder het gras ligt? Daarover hoeven ze zich geen zorgen te maken. Die is al lang geleden verslagen.