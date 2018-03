Gezin Valk houdt van wandelen én vogelen

Deze zomer hopen ze op vakantie te gaan naar de Eifel. Wat er op het programma staat? Wandelen natuurlijk. Voor Dick (54) en Joke Valk (52) en hun kinderen Marijn (15), Jan-Willem (13) en Geert (10) uit Gouda is wandelen meer dan een hobby. Ze gaan er het liefst zo vaak mogelijk opuit. Het stel wandelde samen al veel. Toen ze kinderen kregen, gingen die gewoon mee. In het begin in een buikdrager of in een karretje, nu lopen ze zelf. „Geert, onze jongste, is de graadmeter”, zegt Joke. „We lopen maximaal 18 kilometer per dag, al zitten er soms uitschieters bij.”

Het gezin heeft een familiehuisje in Overijssel, waar ze regelmatig schoolvakanties doorbrengen. Het wandelgebied in die omgeving kennen ze op hun duimpje. Maar ze maken ook vaak een NS-wandeling of trekken in hun eigen omgeving de wandelschoenen aan. Marijn: „We zijn een keer van Gouda naar Woerden gelopen, dwars door de polder.”

Ze maken gebruik van de wandelnetwerken met knooppunten. „Geert en Marijn stippelen thuis de route uit”, zegt Dick. „Ze schrijven de nummers van de knooppunten op. Dan hoeven we niet met de gps te lopen, daar hebben we een hekel aan.” Wandelen is voor hen vooral ontspanning en daar horen geen telefoons bij. Even los van de prikkels.

Soms verdwalen ze, dan is het allemaal wat minder ontspannend. Jan-Willem: „We zijn een keer de weg kwijtgeraakt in een raar bos in Duitsland. Ik ben samen met Marijn op een uitkijktoren gaan staan. Papa liep ondertussen dwars door de brandnetels omdat hij dacht dat de weg daar in de buurt was. Wij maar schreeuwen dat hij niet de goede kant opging. Gelukkig vond hij uiteindelijk toch de weg.” Daarvoor moesten ze wel dwars door een maisveld lopen. Marijn: „Ik had iets van tien teken.”

Saai is het nooit onderweg, want het gezin heeft nog een hobby: vogelen. Vooral Dick, Marijn en Jan-Willem zijn fanatiek. Joke: „Geert loopt soms al vooruit met mij en moet voor zijn gevoel dan lang wachten op de anderen. Gelukkig vindt hij insecten ook leuk en neemt hij vaak zijn insectenpotje mee.”

Regen is voor geen van de Valkjes een probleem. Ze zijn op alles voorbereid en nemen zelfs zitmatjes mee, zodat ze overal kunnen zitten. Joke: „We hebben een foto waarop we gezellig met z’n allen onder een paraplu zitten te eten.”

Ze lopen het liefst met z’n vijven. Vooral de jongens hebben een hekel aan drukke wandelgebieden. „Soms komt de een na de ander langs”, zegt Marijn. „Dat is gewoon vervelend, ik vind het fijn om alleen te zijn.” Jan-Willem knikt instemmend. „Als er mensen achter je lopen, voel je je zo opgejaagd. En als ze voor je lopen, kun je niet lekker doorlopen.”

Op de wensenlijst staat onder andere een wandelvakantie in de bergen. Dick: „Het is nog een beetje te vroeg voor Geert. Wie weet gaan we over een paar jaar. Hoe dan ook, in de natuur is het overal mooi.”

Dit is het tweede deel van een zevendelige serie over wandelaars.