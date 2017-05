Gevulde paprika in chili-con-carnestijl

Trends schieten vaak van het ene uiterste in het andere. Als de hakhoogte van damesschoenen jaar op jaar toeneemt kun je er zeker van zijn dat het daarna weer tijd is voor platte ballerina’s. Om een voorbeeld te noemen.

In de wereld van het eten en drinken is dat niet anders. Denk aan een bekende kok die zijn sterrenrestaurant vaarwel zei om een frietzaak te openen. Je hebt mensen die een geavanceerd espressoapparaat met alles erop en eraan boven aan hun verlanglijstje hebben staan. Maar anderen zweren juist weer bij het ouderwetse met de hand opgieten.

Zo heb je de smoothietrend, waarbij groente en fruit in een blender fijn worden gemalen, maar blijkt het opeens ook weer interessant om groenten in hun geheel op tafel te zetten. Voor asperges en artisjokken is dat de gebruikelijke manier, maar bij andere groenten ligt dat toch wat minder voor de hand. Tegenwoordig kan het je gebeuren dat je in een restaurant complete wortels (met steeltje en al) op je bord krijgt. En zijn er recepten voor in hun geheel gepofte bieten en gegrilde bloemkolen in omloop.

Dat bracht de oude, vertrouwde gevulde paprika weer in gedachten. Want een andere eigenschap van trends is dat ze komen, gaan en vaak ook terugkeren. Dit keer in een nieuw jasje: met een vulling in chili-con-carnestijl.

Het punt met paprika’s is dat de maat nooit helemaal identiek is. En dat de kans sowieso groot is dat niet alle vulling erin past. Om de te vullen ruimte zo groot mogelijk te laten snijd je er een zo dun mogelijk kapje af. Dat geeft als nadeel dat de bovenkant hoogstwaarschijnlijk in twee stukken uit elkaar valt: de bovenrand van de paprika en de steel met de zaadlijsten. Als je hem lager afsnijdt kun je de hoed er na het vullen weer bovenop zetten. Om het retroplaatje compleet te maken.

Ingrediënten (voor 4 personen)

- 4 paprika’s

- 1 ui

- 1 of 2 winterwortels

- 300 g (runder)gehakt

- 0,5-1 tl chilipoeder

- 0,5 tl komijnpoeder

- 1 tl (gerookt) paprikapoeder

- 1 blikje tomatenblokjes

- 1 blikje kidneybonen

- boter of olie

- peper en zout

- handje geraspte (Parmezaanse) kaas

Bereiding

Verwarm de oven voor op circa 180 graden Celsius.

Was de paprika’s. Snijd de bovenkant eraf. Verwijder de zaadlijsten. Snijd de restjes vruchtvlees in blokjes – die gaan door de vulling.

Snijd voor de vulling de ui fijn en fruit de snippers een paar minuten in wat olie of boter. Voeg de specerijen toe en laat ze even meebakken. Doe het gehakt in de pan en bak het rul. Schil de wortel(s) en snijd ze in blokjes. Doe de wortel- en paprikablokjes bij het gehaktmengsel en bak ze een paar minuten mee. Voeg de tomatenblokjes toe. Laat alles een minuut of tien pruttelen. Spoel ondertussen de bonen af in een vergiet. Roer de bonen door het vleesmengsel en voeg naar smaak peper en zout toe.

Proef of de vulling goed op smaak is. De paprika’s worden door het bakken in de oven vrij zoet. Een pittige vulling zorgt voor een mooi contrast.

Schep de vulling in de paprika’s. Zet ze in een ingevette ovenschaal. Strooi er wat geraspte kaas over. Bak de paprika’s zo’n 25 minuten in de voorverwarmde oven.

Serveer de gevulde paprika’s met rijst. Als er vulling over is, kun je die ook gewoon –opgewarmd– op tafel zetten. Geef er als extra’s mais, sla en/of tortillachips bij.