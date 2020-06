Genaaid memoryspel van vilt

Een lapje vilt en wat restjes in verschillende kleuren; meer heb je niet nodig voor dit memoryspelletje. Dankzij het materiaal is het lekker lichtgewicht en straks dus makkelijk mee te nemen in een zelfgenaaid zakje. De eenvoudige afbeeldingen maken dit een leuke geheugentraining voor een peuter.

Bedenk zelf afbeeldingen voor het geheugenspelletje, of neem ze over uit het voorbeeld.

Voor het naaien van de plaatjes op de kaartjes is enige behendigheid met de naaimachine gewenst. Dat is goed om te bedenken bij het knippen van de vormen; let erop dat ze niet te klein zijn.

Is het spelletje klaar? Beginnen maar. En dan is het voor een peuter nog een hele klus. Want leg zo’n kleintje maar eens uit dat je niet álle kaartjes om mag draaien. En dat je op je beurt moet wachten; of dat je niet van tevoren om een hoekje mag kijken. Dan blijkt een potje memory verder te gaan dan alleen een beetje geheugentraining.

Memoryspel van vilt

Benodigdheden memory: paars vilt 20 x 50 cm, restjes vilt in diverse kleuren, schaar, paars garen, naaimachine, rolmaat. Opbergzakje: stof 40 x 50 cm, bijpassend garen en touw.

Aan de slag

Knip veertig vierkantjes van 5 x 5 cm uit het paarse vilt.

Uit de restjes vilt knip je tien verschillende figuren. Knip elk figuur twee keer uit. Denk bijvoorbeeld aan hartjes, rondjes, sterren of vierkanten.

Naai elk figuur op een vilten vierkantje. Stik het figuurtje smal op de rand door zodat het stiksel een mooie lijn vormt.

Zet een stukje vilt tegen de achterkant en naai de vierkantjes op elkaar.

Knip de randjes eventueel nog bij, zodat er strakke vierkantjes ontstaan.

Zakje

Knip twee lapjes stof van 20 x 25 cm. Werk af met een zigzagsteek.

Maak op 5 cm vanaf de bovenkant en 1,5 cm vanaf de zijkant een verticaal knoopsgat van 1 cm. Doe dat aan de linker- en rechterzijde op beide lapjes.

Sla de stof aan de korte kant 4 cm om. Stik op 1,5 cm en op 2,5 cm aan de bovenkant horizontaal door.

Leg de twee lapjes met de goede kant op elkaar en stik op 1 cm vanaf de rand aan de zijkant en de onderkant door. Keer het zakje.

Haal door de knoopsgaten twee touwtjes en maak aan de uiteinden een knoop. Door aan de linkerkant aan een touwtje te trekken en aan de rechterkant aan het andere touwtje, kun je het zakje sluiten.