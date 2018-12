Gehaktbrood met ei

Nog een enkele dag, dan is het Kerst. Ook wie zich voornam niet al te veel heisa van het eten te maken, heeft er inmiddels wellicht toch moeite mee om buiten het bereik van de tentakels van de kookstress te blijven. De geagiteerde sfeer in supermarkten en bij bakkers en slagers heeft nu eenmaal iets aanstekelijks. Je zou ook kunnen zeggen: besmettelijks.

Een methode om kookstress te minimaliseren is om te kiezen voor veilig. Voor de gemoedsrust is het vaak beter om experimenten met nieuwe recepten naar een ander moment in het jaar te verschuiven. Maak gewoon een succesnummer waarbij het bij wijze van spreken niet eens nodig is om een recept te raadplegen. Lastige gerechten uit de weg gaan scheelt ook veel hoofdbrekens. Ik denk aan groot vlees als rosbief en kalkoen, dat als je er weinig ervaring mee hebt best intimiderend kan zijn. Hoe weet je wanneer het gaar is? Hoe zorg je ervoor dat het niet te droog wordt? Terwijl het huis wellicht ook nog vol bezoek zit.

Niettemin is het bij een feestelijke maaltijd aardig om iets groots op tafel te kunnen zetten. Een gehaktbrood, bijvoorbeeld. Dat kan eigenlijk niet mislukken. En het komt qua planning niet zo nauw: gehaktbrood is zowel heet, lauw als koud lekker. Wie een goedgevulde vriezer heeft, hoeft er misschien zelfs niet het huis voor uit. Wat de kans op een besmetting met kookstress weer vermindert.

beeld Geertje Bikker-Otten

Ingrediënten (voor 8-10 personen): 6 eieren; 1 ui; 1 winterwortel; 2 stengels bleekselderij; boter of olie; 3 witte boterhammen; 1 glas melk; 750 g gehakt; 1 el mosterd; 1 handje fijngehakte platte peterselie; 1 tl gedroogde tijm; peper en zout; 200 g ontbijtspek.

Bereiding

Kook vier van de eieren hard in circa 8 minuten. Laat ze schrikken en afkoelen. Pel ze.

Snijd of hak ui, wortel en bleekselderij fijn. Fruit de groente op laag vuur in een beetje boter of olie tot de blokjes zacht zijn. Dat duurt zo’n 5 minuten. Laat de groente afkoelen.

Snijd de korsten van de boterhammen. Week het brood 2 minuten in de melk. Knijp het brood daarna uit en knijp het wat fijn.

Doe het gehakt, de overige twee eieren, de groente, het brood, de mosterd, peterselie, tijm en peper en zout (1,5 tot 2 theelepels) in een kom en kneed tot het goed gemengd is.

Test of het gehakt voldoende op smaak is door er een balletje van te maken en dat even in een koekenpan gaar te bakken. Voeg desgewenst nog wat peper en zout toe.

Bekleed een cakeblik met plakjes spek. Laat ze royaal over de rand hangen om er het gehakt mee af te dekken. Schep een laag gehakt in het blik. Duw er met de achterkant van een lepel vier holletjes in en leg de eieren hierin. Verdeel de rest van het gehakt erover. Strijk de bovenkant glad met een lepel.

Dek het gehakt af met het overhangende spek.

Bak het gehaktbrood in ongeveer 50 minuten gaar op een rooster onderin een op 180 graden voorverwarmde oven. Dek de bovenkant af met aluminiumfolie als het spek dreigt te verbranden.

9. Haal het gehakt uit de oven en laat de vorm een paar minuten afkoelen. Giet het overtollige vocht voorzichtig af. Stort het brood op een schaal of snijd het in de vorm aan. Eet er bijvoorbeeld een fris aangemaakte salade en gekookte aardappels bij.