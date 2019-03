Geef oude hond een extra knuffel

Alsof het gisteren was: een donkerbruine puppie komt het gezinsleven binnenlopen. Maar dat is alweer dertien jaar geleden. De oude heer verdient nu extra aandacht.

Orthopedische kussens

Honden op leeftijd gaan net als mensen meer mankeren. En daar ben je als baasje nooit op voorbereid. De ouderdom sluipt er langzaam in. Waar de hond eerder fier voor je uit liep, blijft-ie nu achter. Neemt meer tijd om te snuffelen, reageert trager en laat de in de verte voorbijschietende kat voor wat hij is. Zijn snuit is inmiddels aardig grijs geworden, maar dat hoort bij zijn charmes. Hij geniet van zijn vaste plek in de mand, die lekker voor de verwarming in de huiskamer staat. Simpelweg zijn aanwezigheid maakt je nog steeds iedere dag blij.

Veel oude honden hebben gewrichtsklachten en daarvoor zijn er speciale orthopedische kussens. Hierin wordt zogenaamd traagschuim toegepast, ze hebben een lage instap en kunnen makkelijk in de machine worden gewassen.

>>dierencompleet.nl



Bevordering bloedsomloop

En dan in één keer begint hij te trillen, met z’n ogen te draaien en kan hij niet meer lopen. De dierenarts denkt dat het een tia is. Is dit het einde? Nee, gelukkig niet. Ook voor dit soort aandoeningen zijn er voor honden medicijnen, waardoor het rustige leven nog best even voort kan gaan. Een relatief nieuw medicijn bevordert de bloedsomloop in de hersenen en het hart, Vitofyllin.

>>astfarma.nl/vitofyllin



Voeding

Voeding is van doorslaggevend belang voor het welzijn en welbevinden van de hond. Een oudere hond heeft op dat vlak andere behoeften dan bijvoorbeeld een pup. De bekende merken hondenvoer leveren allemaal varianten voor honden op leeftijd. Niet alleen beweegt de hond minder, ook de spijsvertering gaat trager, evenals de darmwerking. De oude viervoeter is gebaat bij meer voedingsstoffen en minder calorieën. Die laatste worden alleen maar omgezet in vet en niet in spieren met overgewicht als gevolg. Tal van andere bestanddelen die veroudering tegengaan of vertragen zijn in de speciale voeders te vinden. Denk aan de juiste vitaminen, proteïnen en vetzuren. Speciaal voer voor senioren is beslist niet alleen een mooi marketingverhaal. Gaat de hond minder drinken naarmate hij ouder wordt, kies dan voor nat voer. En voor wie zelf voer maakt: vers vlees en verse groenten zijn vanzelfsprekende ingrediënten.

>>zooplus.nl/magazine/hond/hondenvoeding



Glucosamine

Naast de juiste voeding zijn er ook supplementen die het leven van een oude hond kunnen veraangenamen. Als de hond bijvoorbeeld last heeft van artrose kan glucosamine verlichting brengen. Het is een lichaamseigen stof die ook voorkomt in gewrichten en pezen. Het kan simpelweg bij het voer of in het drinkwater worden gegeven. Het middel, beschikbaar als vloeistof en als tablet, kan bij de dierenarts worden gekocht, maar ook online worden besteld. Uiteraard zal het effect bij iedere hond verschillend zijn. Daarom is overleg met de dierenarts voorafgaand aan het gebruik aan te raden. Krijgt een hond eenmaal glucosamine, dan is het verstandig dit niet te onderbreken of te stoppen.

Old dogs

Het boek ”Old dogs are the best dogs” is geschreven door Gene Weingarten en omvat naast aandoenlijke en herkenbare verhalen zes zwartwitfoto’s van Pulitzerprijswinnaar Michael S. Williamson. De schrijver is werkzaam bij de Washington Post. Het drukwerk is maar liefst 160 pagina’s dik en werd al in 2008 uitgebracht. Maar de herkenbaarheid is gebleven.

Seniorenopvang

Op meerdere plaatsen in het land bestaat er seniorenopvang. Een voorbeeld is De Oude Kwispelaar in ’s-Hertogenbosch. Bejaarde honden die niet meer bij de eigenaar kunnen blijven, worden hier opgevangen. Dat komt voor als de eigenaar naar een verzorgingstehuis gaat. De opvang werkt samen met de Koninklijke Hondenbescherming en vangt de oudjes op in roedels die verblijven in ruime kennels en beschikken over een buitenruimte waar ze vrije toegang toe hebben. De vaste medewerkers en vrijwilligers geven de honden gepaste aandacht en medische zorg. Oudere honden kunnen hier ook worden geadopteerd. Dat gebeurt opvallend veel, omdat het vaak goed gesocialiseerde honden zijn die in de meeste gevallen maar één eigenaar hebben gehad.

>>hondenbescherming.nl >>dierentehuisdenbosch.nl



Afscheid niet alleen

Tien, vijftien jaar heeft de hond een belangrijke rol in het leven van de mens gespeeld. De mens hecht zich aan huisdieren, maar dat is andersom ook beslist zo. De hond heeft bij zijn baas altijd een veilige haven gehad. Daarom is het jammer dat er baasjes zijn die er niet bij willen zijn als hun hond doodgaat. Ze laten hem achter bij de dierenarts en gaan naar huis. De hond brengt zijn laatste minuten door op een vreemde plek met niemand die hij vertrouwt. Doe dit uw hond niet aan. In goede en slechte tijden rekent een huisdier op zijn baas. Hoe moeilijk of pijnlijk het afscheid ook is, de hond verdient het dat u hem troost als het einde daar is en dat liefst thuis op een vertrouwde plek.

>>nl.newsner.com/dieren/dierenarts-onthult