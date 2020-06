Ford Puma heeft letterlijk een dubbele bodem

Ontwikkelingsafdelingen bij autofabrikanten bedenken met regelmaat nieuwe elementen. Zo ook bij de nieuwe Ford Puma, een cross-over in het segment van de Volkswagen T-Roc en Renault Captur.

Ford maakt met de Puma technisch onderscheid door de auto louter als hybride te leveren. De 3 cilinder 1 liter motor krijgt ondersteuning van een elektromotor. Die extra hulp levert betere prestaties op, maar zorgt ook voor een gunstig brandstofverbruik in de praktijk. Naast de handgeschakelde zesbak is ook een automaat verkrijgbaar.

De vormgeving is door de bolle spatborden sportief. De auto doet sterk denken aan een kleine versie van de Porsche Macan: geen slechte associatie voor een betaalbare gezinsauto.

beeld Tony Vos

Er is bij de ontwikkeling sterk gekeken naar functionaliteit. Dat blijkt vooral uit de bagageruimte. Die heeft een bruikbaar volume en biedt als extra een instelbare vloerhoogte. Onder die vloer zit echter nog een behoorlijk diepe bak. Hierdoor kunnen lange voorwerpen staand in de auto vervoerd worden. Groot voordeel is dat de achterbank gewoon in gebruik blijft. Extra praktisch is dat er onder in deze bak een stopje zit. Het water waarmee de bak eventueel wordt schoongemaakt, stroomt er gemakkelijk weer uit.

De ST-Line uitvoering is bij Ford op veel modellen populair. Het interieur krijgt een sportieve touch met zwarte materialen met rode stiksels. Ook een aantal carbonlook panelen zorgt voor contrast. Ondanks dat de stoelen niet enorm bemeten zijn, bieden ze ook op lange ritten een prima ondersteuning.

De 18 inch lichtmetalen wielen zorgen samen met de afstemming van het onderstel voor een rijgedrag en comfort die duidelijk passen bij een multifunctioneel model. Een auto die wordt ingezet voor alle functies die een gezin vraagt. Voldoende strak in bochten, maar zeker niet te hard.

beeld Tony Vos

Ford Puma 1.0 ST-Line X

Energielabel

A

Topsnelheid

191 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 9,8 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 17,8 km

CO2-uitstoot

97 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

n.v.t.

Prijs vanaf/geteste versie

26.900/30.150 euro

beeld Tony Vos

Conclusie

+ Functionaliteit. Voldoende ruimte voor vier personen en dankzij de extra bak in de bagageruimte een volume van 456 liter. Dat is in dit segment onovertroffen.

+ Vormgeving. De sportieve uitstraling spreekt zeker in het voordeel van de Ford Puma, waar menig concurrent vooral voor stoer en hoekig gaat.

+ Motor. Door de voldoende pittige 125 pk 1 liter driecilinder met turbo te combineren met een elektromotor, is de Puma snel en zuinig tegelijk.

- Elektronica. Stemgestuurde commando’s worden niet altijd goed begrepen. Van tevoren bestuderen van het instructieboekje biedt hier vaak de oplossing.