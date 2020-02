Ford Mondeo Wagon profiteert van voorsprong

Bij de lancering van de huidige Ford Mondeo was al direct een hybridevariant beschikbaar, tot voor kort alleen als sedan. De voor Nederland zo belangrijk Wagon kan echter nu ook als zuinige hybride worden gekocht.

SUV’s zijn door hun gewicht en minder gunstige stroomlijn brandstofslurpers. Daarom voorspellen ingewijden uit de autobranche dat de traditionele sedan en stationwagon in de nabije toekomst weer terrein gaan winnen. Ford is er al klaar voor. De Mondeo heeft voorin de bekende 2 liter benzinemotor die 143 pk levert. Een elektromotor assisteert wanneer de maximale acceleratiekracht wordt gevraagd. Ook kan deze motor de auto over korte afstanden bij lage snelheden volledig zelfstandig voortbewegen. En die combinatie levert per definitie een lager brandstofverbruik op. Gemiddeld 1 op 15,9.

Buiten de techniek is de Mondeo een fors bemeten stationwagon met een enorme binnenruimte. Vijf volwassenen hebben geen reden tot klagen. Daarnaast kan er minimaal voor 403 liter aan bagage mee (maximaal 1508 liter). Een echte gezinsauto dus die qua mogelijkheden voor alle gewenste taken kan worden ingezet .

Verder een auto met een lange wielbasis en een prettig comfortabele afvering voor lange vakantieritten. Kortom, een auto die doet wat men ervan verwacht. De inrichting van modellen in dit doorgaans zakelijke segment staat qua materialen en afwerking op een hoog niveau. Deze Titanium-uitvoering loopt over van de standaardvoorzieningen. De elektronica houdt waar mogelijk een oogje in het zeil. Ondanks dat is het dashboard rustig. De meeste functies worden op het in het midden geplaatste beeldscherm bediend.

De hybride Ford Mondeo is er alleen met een comfortabel schakelende automaat. Naast de Wagon is de Mondeo er ook als sedan. Ford heeft aangegeven vertrouwen te hebben in dit type auto en is bezig met de ontwikkeling van de volgende generatie voor eind 2021.

Ford Mondeo Wagon

Energielabel

A

Topsnelheid

187 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 9,2 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 15,9 km

CO2-uitstoot

101 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

750 kg

Prijs vanaf/geteste versie

37.890/37.890 euro

Extra waarschuwing

Local Hazard Information is de naam die Ford hanteert voor een systeem dat informatie krijgt van voorliggende auto’s die nog niet binnen het zichtveld van de bestuurder vallen. De automobilist wordt hiermee vroegtijdig gewaarschuwd voor files, ongevallen en afgevallen lading. Zo krijgt de auto bijvoorbeeld informatie als de airbag van een voorligger is geactiveerd. Het systeem werkt autonoom en maakt gebruik van bestaande radiozendsystemen. De Ford Puma is de eerste nieuwe auto die ermee wordt uitgerust. Eind dit jaar is het verkrijgbaar op 80 procent van alle modellen.