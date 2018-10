Eerst nog wat vloggen, zei likkepot

Van de banketbakker in Staphorst die stoofperengebakjes promoot in zijn WhatsAppstatus tot de foodvlogger met tienduizenden volgers op YouTube: er valt voor liefhebbers van lekker eten op sociale media heel wat te likkebaarden. En te leren.

Optima Vita

Populair op zowel YouTube, Facebook als Instagram is Optima Vita van diëtist Marloes Waardijk. De Groningse –ruim 64.000 volgers op YouTube– legt een bewonderenswaardig talent aan de dag om de lekkerste maaltijden en tussendoortjes te nuttigen en toch volslank te blijven. Dat zal niet iedereen gegeven zijn, iets wat Marloes onderkent door mensen af te raden haar dieet klakkeloos te kopiëren. Naast gezond eten en bewegen mag zij ook graag onbekommerd genieten.

Marloes begint haar videodagboeken met een disclaimer: „Ik ben geen vegetariër en geen veganist. Als je dat vervelend vindt, kijk dan alsjeblieft een andere YouTuber want die zijn er genoeg.” Dan komt het ontbijt in beeld: een schaaltje magere kwark of Griekse yoghurt met vruchten en noten. Later volgen de lunch, versnaperingen variërend van Mentosjes tot een tros druiven, en het avondeten. Het is allemaal om van te watertanden. Met aanstekelijk enthousiasme vertelt Marloes hoe ze alles heeft bereid, en verantwoordt ze haar keuzes. De recepten zijn te vinden op haar website.

De vlogger verbloemt het niet als zij zich soms minder fit voelt. Geregeld heeft Marloes last van haar prikkelbare darmen. Onder een zonnig Instagramplaatje vermeldt het bijschrift dat de immer opgewekte diëtiste direct na het maken van de foto naar huis is gesjeesd en op de bank is geploft. „#ietsmetdarmen #zaljedetailsbesparen”.

Een kant-en-klare maaltijdsalade op z’n tijd kan best, vindt Marloes. Vooral die met vis of kip zijn niet te versmaden. Filmend boven het fornuis terwijl zij spaghetti klaarmaakt: „Zo, er zitten Italiaanse roerbakgroenten bij, gewoon heel lui uit een zak. Dat vind ik af en toe heerlijk.”

Receptensites helpen bij leegmaken koelkast

Uit Pauline’s Keuken

Kookboekenauteur en foodblogger Pauline Weuring van uitpaulineskeuken.nl heeft op Instagram 103.000 volgers. Ze deelt er foto’s van tot in de puntjes verzorgde gerechten, toetjes, taarten en borrelhapjes. De bijbehorende recepten –„lekker, mooi en écht makkelijk”– staan op haar blog.

Een streng dieet is niet aan Pauline besteed. Cake met wilde perzik, een visplateau voor bij de borrel („in 5 minuten gemaakt”), bietjessalade met kersen, zelfgemaakte Viennetta; als volger van Uit Pauline’s Keuken krijg je foto’s in je tijdlijn waar je je vingers bij aflikt.

Ook op YouTube is Pauline actief, al dateert haar laatste video van drie maanden geleden. De blogger, net moeder, heeft blijkbaar meer te doen dan wekelijks een filmpje delen. Desondanks heeft zij 9000 volgers en werden haar video’s met recepten en kooktips ruim 1 miljoen keer bekeken. Soms werkt Pauline samen met een voedselfabrikant of een producent van keukenapparatuur („Mijn Philips high speed blender is een echte krachtpatser”). Daarvan maakt zij in een bijschrift keurig melding.

FoodTube

Het Nederlandse YouTubekanaal FoodTube telt meer dan duizend culinaire video’s, die 13 miljoen keer zijn bekeken. Een greep uit de recepten: radijs met schapenkaassalade, Hollandse botercake, aubergines uit het vuur, kippenlevers met aardbeien, mosselen in het zuur. De video’s zijn leerzaam. Zo geeft culinair schrijver Otto Kleyn voor hij de kippenlevers bereidt eerst een college over de opkomst van de plofkip. Daarna volgt aanschouwelijk onderwijs, in close-up. „Dit is wel het ergste, het griezeligste wat je voor een amateur kunt verzinnen. Kippenlever is eng. Het is niet anders.” Vakkundig wordt het koksmes erin gezet.

In een andere recente video maakt FoodTube een uitstapje naar Zeeland. Mosselvisser Henk Jumelet vertelt over het wel en wee van de mosselbranche. „Tegenwoordig kun je het jaar rond mosselen krijgen”, signaleert Jumelet. „Het mosselseizoen loopt grofweg van eind juni tot begin april. Daarna zou je eigenlijk geen mosselen meer moeten willen eten, want dan zijn die beesten met de voortplanting bezig.” Op YouTube leer je als culinaire leek nog eens wat.

Kook- en bakfanaten op Instagram

@beaufood

„Verliefd op eten uit de hele wereld.”

@buzzfeedtasty

„The ultimate kitchen companion.”

@eefsfood

„Bakt graag, eet nog liever.”

@foodtubenl

„Experts delen hun ingrediënten voor een lekker leven.”

@francescakookt

„Geniet enorm van lekker eten.”

@paulienvisscher

„Houdt van koken en bakken. Vegan.”

@uitpaulineskeuken

„Lekkere, mooie en écht makkelijke recepten.”