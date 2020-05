Een wandeling kan ook in coronatijd

Wie de richtlijnen van het RIVM goed in acht neemt en voldoende afstand houdt, kan heel goed een fietstocht of wandeling (in de buurt) maken.

Liberation Fietsroutes

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding werd er een nieuwe fietsroute ontwikkeld, die langs meer dan twintig oorlogsherinneringen op de Noordwest-Veluwe voert. De 70 kilometer lange route doet Harderwijk, Ermelo, Elspeet, Gortel, Vierhouten en Hierden aan. Omdat de tocht via knooppunten gaat, is het goed mogelijk om de route in te korten tot 45 kilometer. De Liberation Fietsroute is verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in Harderwijk en kan ook via Facebook worden besteld. Er zijn op diverse plaatsen in het land Liberation Fietsroutes te vinden. Op de site van de ANWB bijvoorbeeld staat een knooppuntenroute vanuit Deventer. Langs de route staan op diverse plaatsen luisterstenen over personen of gebeurtenissen uit de jaren 1944-1945.

>>heerlijkharderwijk.nl; >>anwb.nl

Dag van het Kasteel

Jarenlang openden op tweede pinksterdag kastelen en buitenplaatsen hun poorten voor de Dag van het Kasteel. Dat kan dit jaar niet. Wat wel kan, is het digitaal beleven van de verhalen. Aansluitend op 75 jaar Bevrijding is het thema ”Bezet & Bevrijd: kastelen en buitenplaatsen in 1940-’45”. Virtuele bezoekers ervaren hoe de Tweede Wereldoorlog werd beleefd door de adel. Zo is te lezen over de twee Joodse broers die ondergedoken zaten in de tuinmanswoning van Kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest en over Kasteel Ter Horst, dat door de Duitsers werd ingericht als communicatiecentrum en ziekenhuis. De freules van havezate De Oldenhof verborgen geallieerde vliegers en andere onderduikers. „Er ging erg veel voedsel doorheen, terwijl de freules slank bleven als een breinaald!” aldus een voedselleverancier van het kasteel. Op de website zijn ook vier fietsroutes te vinden, die langs diverse kastelen en buitenplaatsen voeren.

>>dagvanhetkasteel.nl



Zelfbedachte route of speurtocht

Het openbaar vervoer is nog steeds niet bedoeld voor een uitstapje. NS-wandelingen zijn daarom op het ogenblik niet zo’n goed idee. Maar wandelen in de eigen buurt kan ook verrassend zijn. Stichting Wandelnet vernieuwde haar routeplanner. Hiermee kan een route op maat gemaakt worden vanaf bijvoorbeeld het huisadres, maar het is ook mogelijk om een route te plannen over regionale routenetwerken. Misschien is de drang om naar buiten te gaan bij kinderen nog wel groter dan bij volwassenen. En elke keer hetzelfde blokje om met de kids gaat ook vervelen. Maak daarom eens een speurtocht of gebruik een kaart met daarop zaken die de kinderen moeten fotograferen: een roze bloem, rode auto of vogel. Wie het lastig vindt om zelf opdrachten te bedenken, kan op de website van Natuurmonumenten gratis een speurpakket downloaden, compleet met pijlen en opdrachtkaartjes.

>>wandelnet.nl; >>natuurmonumenten.nl