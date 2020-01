Een snel recept dat niet kan mislukken

Snelle en gemakkelijke recepten die eigenlijk altijd lukken en waarvoor je niets bijzonders in huis hoeft te halen: in elk huishouden circuleren er daar vast wel een paar van. En anders is het hoog tijd om er een lijstje van aan te leggen.

Mevrouw Van Eck uit Waarder was zo enthousiast over de Australische cake die ze al jaren bakt dat ze het recept ervoor opstuurde. Met als doel om dit baksel, dat volgens haar niet kan mislukken, breder onder de aandacht te brengen. Ze vertelde erbij dat ze deze koekachtige cake al vele malen voor allerlei gelegenheden heeft gemaakt. Voor verjaardagen, bijvoorbeeld, maar ook voor een verkoping van de kerk.

Gemakkelijk betekent in dit geval dat het op alle fronten weinig werk is om deze cake te bakken. Ingrediënten op kamertemperatuur laten komen, eieren splitsen en luchtig kloppen, droge bestanddelen behoedzaam door het beslag spatelen: dat is allemaal niet nodig.

Aan deze cake komt juist een minimaal aantal handelingen te pas. Even roeren, klaar. Hij levert daardoor weinig vuile vaat op en staat in een oogwenk in de oven. Het weken van de rozijnen en het smelten van de boter zijn feitelijk de meest tijdrovende onderdelen van de bereiding.

Het vrij robuuste baksel blijkt ook nog eens prima te smaken. Wat een tamelijk essentieel kenmerk is voor een potentieel succesrecept. Blijft de vraag wat er precies Australisch aan is.

Australische cake

Ingrediënten (voor 8 tot 10 personen): 100 g rozijnen, 200 g roomboter, 175 g witte basterdsuiker, 55 g gemalen kokos, 2 eieren, 2 el stroop, 200 g zelfrijzend bakmeel, snufje zout. Verder: springvorm 24 cm doorsnede, bakpapier, poedersuiker.

Laat de rozijnen in een kom een kwartier wellen in kokend water. Laat ze daarna uitlekken in een zeef of een vergiet.

Vet de springvorm in met wat boter. Bestrooi de vorm met wat bloem of zelfrijzend bakmeel. Of bekleed de bakvorm in plaats daarvan met bakpapier. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius (heteluchtoven: ongeveer 160 graden Celsius).

Smelt de boter op laag vuur in een steelpan.

Doe de suiker, de kokos, de eieren, de stroop en het zelfrijzend bakmeel in een kom en roer alles door elkaar. Eventueel kan dat met een mixer, maar met een lepel gaat het ook. Voeg als alles gemengd is de rozijnen en de boter toe. Roer alles goed door elkaar. Schep het beslag daarna in de springvorm. Strijk de bovenkant indien nodig met een lepel glad.

Bak de cake in het midden van de oven in 30 tot 35 minuten gaar. Test na een halfuur of de cake gaar is door er met een satéstokje in te prikken. Als het stokje er droog uit komt is het baksel gaar. Zo niet: laat de vorm dan nog 5 minuten in de oven staan.

Laat de cake afkoelen. Bestrooi hem voor het serveren met wat poedersuiker. En dotje slagroom erbij is lekker. Blijft er wat over? De cake kan prima worden ingevroren.