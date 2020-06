Een picknick is een uitje op zich: hartige cake

Zou dit de zomer van de herwaardering van de picknick worden? Zo’n maaltijd in de openlucht heeft op zich al z’n charmes, maar het is ook nog eens een veilig uitje. Je kiest immers zelf je plekje, dus mensenmassa’s vermijden is geen probleem. Misschien is een picknick zelfs wel een handige manier om de drukte thuis te ontvluchten, als alle buren de hele zomer thuisblijven en bij toerbeurt avonden lang gaan barbecueën.

Een picknick is ook een voordelig uitje. Althans: je kunt het zo duur maken als je zelf wilt. Er zijn speciale koffertjes inclusief deken en bij elkaar passend bestek en serviesgoed te koop. Maar nodig is zoiets natuurlijk niet. Alhoewel een beetje aankleding wel sfeerverhogend werkt.

Wat er vervolgens op tafel verschijnt is eigenlijk niet eens zo belangrijk. Van haast is geen sprake, want het is immers een uitje. Dat kan een reden zijn om niet voor thuis besmeerde boterhammen te kiezen maar brood, beleg, borden en bestek mee te nemen.

Iets extra’s hoort er wel bij, ter verhoging van de vakantie- of feestvreugde. Denk aan broodjes van de bakker of een schaal met versgesneden fruit. En als het buiten aan de frisse kant is: iets warms. Een stapel kaaspannenkoeken, bijvoorbeeld, of een hartige cake. Als je die inpakt in aluminiumfolie blijven ze wel een tijdje warm – of op z’n minst lauw.

Hartige cake

Ingrediënten (voor ongeveer 12 plakken): 250 g bloem, 8 g bakpoeder, 100 ml neutrale olie, 150 ml melk, 3 eieren, 75 g gerookte spekblokjes, 100 g gedroogde pruimen, 100 g extra belegen Goudse kaas, 1 tl mosterd, 0,5 tl paprikapoeder, 1 tl tijm, een flinke snuf zout, peper naar smaak.

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden C (heteluchtoven: circa 160 graden C). Vet een cakeblik in met wat olie. Bestuif de randen en de bodem met bloem. Alternatief: bekleed de vorm met bakpapier.

Doe de bloem, het bakpoeder en het zout in een kom. Wees niet te zuinig met zout, maar ook niet te royaal. Het moet een hartige cake worden, maar de kaas, de spekblokjes en de mosterd leveren daar ook een bijdrage aan.

Snijd de pruimen in stukjes. (Laat ze, als ze erg droog en hard zijn, eerst een halfuurtje weken in warm water.) Rasp de kaas. Meng eerst het eimengsel door de bloem. Roer goed tot er geen droge bloem meer zichtbaar is. Voeg dan de pruimen, de spekblokjes en de geraspte kaas toe. Meng alles snel door elkaar. Schep het beslag in het cakeblik. Bak de cake in ongeveer 45 minuten gaar. Laat hem vervolgens even afkoelen in de vorm. Stort hem daarna op een rooster. Laat de cake daarop verder afkoelen. Of verpak hem terwijl hij nog heet is in aluminiumfolie, als de picknick binnen afzienbare tijd gepland is. Dat gaat wel ten koste van de knapperigheid van de korst. Maar je hebt dan wel iets warms te eten.

Een alternatief voor de vulling: vervang spek, pruimen en Goudse kaas door vergelijkbare hoeveelheden in stukjes gesneden zwarte olijven, zongedroogde tomaten en geitenkaas. Alternatief voor de tijmblaadjes: salie of bijvoorbeeld oregano.