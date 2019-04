Een nogal spartaans ontbijtje​ met muesli

Menigeen heeft wel een methode om het geruisloos aangeslibde wintervet te bestrijden. Althans om daartoe een poging te wagen zonder gelijk van de daken te schreeuwen dat je op dieet bent. Manieren waar je alleen jezelf mee hebt en waar andere geen last van hebben, zeg maar.

De simpelste is natuurlijk om alle tussendoortjes radicaal te laten staan: geen koekjes, geen chocola, geen nootjes. Kleinere porties opscheppen: idem dito. Geregeld bewegen kan natuurlijk ook geen kwaad. En dan vooral volhouden.

In zo’n slinkfase val ik steevast terug op het mueslirecept van de inmiddels overleden voedingskundige Mia Tjioe-America (gepubliceerd in ”Beter met voeding”, uitg. Lumen, 2010). Het is een nogal spartaans gerecht, ook qua smaak, en het ziet er ook niet erg fraai uit. Maar er hoort wel een mooi verhaal bij: over allerlei voedingsstoffen die je anders mist, het belang van kauwen en een zich herstellende darmflora.

Een mogelijk onbedoeld neveneffect van elke dag een schaaltje muesli is dat het enorm vult. Waarna de behoefte aan een koekje bij de koffie ook minder opspeelt. Onderschat ook het psychologische effect niet. Door elke dag een schaaltje muesli te eten –dat kan ook best tussen de middag– geef je jezelf het gevoel cadeau dat je gezond bezig bent. Dat moet toch op den duur wel leiden tot een langzaam teruglopende weegschaalwijzer.

Geweekte muesli

Ingrediënten voor de muesli (voor circa 20 porties): 500 g (1 zak) biologische vierkorenvlokken (tarwe, rogge, haver, gerst). 3 el hele, ongeroosterde boekweit. 2 afgestreken el gepelde, ongeroosterde zonnebloempitten. 1 el ongezwavelde rozijnen.

Erbij: volle yoghurt. vers fruit naar wens.

Bereiding

Koop de muesli bij voorkeur in een natuurvoedingswinkel. Bij een zak kant-en-klare muesli uit de supermarkt weet je niet wat erin zit (vaak suiker!) en hoe de inhoud behandeld is. Het gaat om de complete korrel, inclusief de zemel en de kiem, waarin veel belangrijke „vitale stoffen” zitten.

Doe de granen, pitten en rozijnen in een goed afsluitbare bus. Meng alles door elkaar. Bewaar de bus op een koele en donkere plaats: de kiem is gevoelig voor bederf.

De muesli moet voor gebruik een nacht weken. Schep daarvoor per persoon drie tot vier eetlepels van het granenmengsel in een schaaltje. Giet er water bij tot de muesli net niet onderstaat. Zet het schaaltje afgedekt in de koelkast.

Roer een eetlepel volle yoghurt door de muesli. Niet meer: het is de bedoeling dat er goed op de granen gekauwd wordt. „Een goede vertering begint in de mond.” Meng er wat fruit door: bijvoorbeeld een halve appel in stukjes, partjes mandarijn of blauwe bessen.

Neem de tijd voor dit ontbijt. De muesli wegspoelen met thee is niet de bedoeling. Wel is het prima om erna een of twee koppen thee te drinken.

6. De dag beginnen met een glas vruchtensap, dat kun je volgens Tjioe-America beter niet doen. „Dit gaat meestal klok klok naar beneden en komt dan als een plons in de onvoorbereide maag en dat is niet goed, zeker niet voor de verwerking van de muesli.”