Een jurk naar eigen wens

Wie graag zelf jurkjes maakt voor meisjes van twee tot twaalf kan met dit boek wel een paar jaar vooruit. Uitgangspunt is dat je als het ware je eigen model samenstelt. Zo heb je elke keer weer net een ander resultaat. Lief met ruches voor een meisje dat daarvan houdt, stoer met opgestikte zakken voor een sportief kind.

Er kan worden gekozen voor een gerende, gerimpelde of geplooide rok, voor een rond kraagje, een opstaand boordje, een kap- of een pofmouw. De patronen zijn geschikt voor alle seizoenen: er kan gekozen worden voor een lange of korte mouw. Wie zenuwachtig wordt van al die opties is wellicht geholpen met de app die bij het boek is ontwikkeld: die geeft een driedimensionaal beeld van een aantal jurkjes.

100 jurkjes. Varieer zelf met tien patronen, Evelien Cabie; uitg. Lannoo; 138 blz.; € 24,99

Belgisch design

La Maison Victor heeft de afgelopen jaren een zekere bekendheid verworven, onder andere vanwege de handige instructiefilmpjes op zijn website. In dit boek staan –aldus de introductie– de vijftien mooiste jurken uit hun collectie. Het zijn over het algemeen vrij klassiek ogende modellen die voor de foto’s in het boek zijn gemaakt van mooie, effen stoffen. Belgisch design noemen ze dat zelf. Heel wat anders dan de maxi-jurken met drukke bloemenprints die nu in de winkels hangen. De roklengte is in het boek zelfs opvallend kort, maar dat is eenvoudig aan te passen. Bij de patronen, die gaan van maat 34 tot 56, wordt veel uitleg gegeven met behulp van illustraties. Wie er dan nog niet uitkomt kan online filmpjes raadplegen.

Jurken. 15 modellen om zelf te maken, La Maison Victor; uitg. Lannoo; 229 blz.; € 29,99

Sober tijdloos

De kledingstukken in het boek van de zusjes Saara en Laura Huhta stralen allemaal een zekere soberheid en tijdloosheid uit. Dat heeft te maken met de gebruikte stoffen (wol, linnen of katoen in neutrale kleuren) maar ook met de eenvoudige lijnen van de ontwerpen. Trendbewust is het niet echt. Een overgooier, bijvoorbeeld, hoe lang is het niet geleden dat je die in een winkel zag hangen? Je krijgt gelijk zin om eraan te beginnen. Er wordt veel op modellen gevarieerd. Een patroon voor een overhemd is ook de basis voor een tuniek en een overhemdjurk. De ontwerpsters hebben overigens een voorliefde voor splitten, maar dat is eenvoudig naar wens aan te passen. Behalve voor jurken bevat het boek ook patronen voor een paar rokken, broeken, T-shirts en blouses en zelfs een tas en een mantel.

Naaien Scandinavische stijl, Saara en Laura Huhta; uitg. Manteau; 192 blz.; € 30,00