Een half taartje bij de koffie

Fietsen met witte bergtoppen als decor. Op een pas tussen de laatste resten sneeuw gentiaan zien bloeien. Kamperen aan de Rijn. Bermen en weilanden vol bloemen en koeien met van die pluizige oren. En luxueuze horlogefabriekjes, zelfs in de kleinste dorpen. Volgens de foto’s was dat de essentie van een fietstocht door Zwitserland.

Maar in de herinnering was er ook nog een heel andere rode draad: dat voedsel er zo duur is. Voor de prijs van een kop koffie koop je in Nederland een pondspak snelfiltermaling. Althans: toen. Van schrik zie je dan maar af van het taartje dat anders na een paar uur fietsen lonkt. Of –vast een Nederlandse oplossing– je deelt er een met z’n tweeën. Na een paar dagen stopten we maar met het omrekenen van kassabonnen van Zwitserse franken naar euro’s. En er stond regelmatig een variatie op aardappelen met winterpeen op het campingmenu: de voordeligste keuze.

Het moet wat voedselvoorziening betreft ook wel een lastig land zijn. Het ziet er wel romantisch uit, van die bloemenweiden met koeien hoog in de bergen, maar handig werkt dat natuurlijk niet. En als je maar zelden uitgestrekte akkers met graan of aardappels tegenkomt, moet dat wel betekenen dat een Zwitser zijn dagelijks voedsel van elders betrekt.

Zo las ik dat de walnoten die de basis vormen voor de beroemde notentaart uit Engadin helemaal niet lokaal worden geoogst. Het is er te hoog en te koud voor walnotenbomen.

Engadiner Nusstorte

Ingrediënten

(voor minstens 12 punten): voor het deeg: 300 g bloem, 150 g suiker, 150 g boter (op kamertemperatuur), 1 ei, snuf zout; voor de vulling: 250 g walnoten, 250 g suiker, 200 ml slagroom.

Bereiding

Begin met het deeg. Kneed een samenhangend deeg van alle genoemde ingrediënten. Leg de deegbal minimaal een uur in de koelkast om op te stijven.

Haal het deeg bijtijds uit de koelkast en laat het op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius (heteluchtoven: ongeveer 180 graden Celsius). Vet een taartvorm met een doorsnee van circa 24 centimeter in met wat boter en bepoeder de bodem en de randen met bloem. Of bekleed de vorm met bakpapier. Rol twee derde van het deeg op een met bloem bestoven werkblad uit tot een lap die groot genoeg is voor de bodem van de vorm en een opstaande rand van circa 2 centimeter. Bekleed de vorm hiermee.

Hak de walnoten grof. Doe de suiker in een middelgrote pan met een goed geleidende bodem. Zet de pan op laag vuur en laat de suiker smelten en karamelliseren. Eerst gaat dit langzaam en dan opeens heel snel. Er wordt wel gezegd dat je er ondertussen vooral niet in moet roeren, maar ik kon het toch niet laten.

Voeg de walnoten toe als de karamel mooi bruin is. Roer alles door elkaar. Voeg dan de room toe. Dit gaat erg bruisen, pas op voor spatten. Blijf goed roeren en laat de vulling nogmaals aan de kook komen. Haal de pan van het vuur en laat de inhoud een paar minuten afkoelen.

Schep de vulling in de deegbodem. Rol de rest van het deeg uit. Leg het over de vulling en druk de randen goed aan. Bestrijk de bovenkant van de taart eventueel met wat ei. Zet de taartvorm ongeveer 30 minuten in het midden van de oven, tot de bovenkant mooi bruin is. Laat de taart afkoelen voor het serveren. Het is een erg machtig baksel, dus snijd het bij voorkeur in kleine puntjes.

serie Vakantieland

Ook als je thuisblijft, kun je in vakantiesfeer komen. Tijdens de zomer staat steeds een ander land centraal. Deze week: Zwitserland.