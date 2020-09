Een druppel om een stroom te temmen

Kun je met één druppel een hele stroom tegenhouden? In het echte leven niet, maar in het virtuele leven zeker wel: de Myndr biedt uitkomst.

De zomervakantie is een uitstekend moment om even wat gas terug te nemen. Maar juist de vele vrije tijd laat zich gemakkelijk vullen met digitale non-speak, appjes en vind-ik-leuks. Een digitale detox biedt uitkomst: door consequent je internetgebruik te minderen, voorkom je dat er steeds vuil water opwelt en creëer je rust in je vluchtige bestaan.

Maar eerlijk is eerlijk: met internet in onze haarvaten is zo’n harde reset buitengewoon moeilijk. De Myndr belooft een oplossing die voorkomt dat je echte leven wordt beheerst door zijn virtuele equivalent. Werkt die?

Eerst maar even over de technische kant: de Myndr bestaat uit twee apparaten – een cilindervormig ”filter” en een ”druppel”. De cilinder sluit je aan op je bestaande modem, waarna hij het internetverkeer tussen het modem en je apparaat filtert. De druppel hang je op in huis en gebruik je om het filter verder open of dicht te zetten. Wil je alle content in huis toestaan? Dan zet je de druppel op standje 5. Moeten sociale media worden uitgeschakeld? Dan zet je ’m op standje 3. En mag je alleen nog bellen met je telefoon? Dan is standje 1 de oplossing. Zo regel je in een handomdraai de internettoegang: een slimme oplossing om quality time te creëren of als er huiswerk moet worden gemaakt.

De installatie is een fluitje van een cent, maar het gebruik vergt wat gewenning. Allereerst moet je consequent leren worden in het open- en dichtdraaien van de internetkraan. Daarnaast is er wat tijd nodig om te leren welk standje nu het juiste is voor welk moment. Maar heb je dat onder de knie, dan filter je zelfs gefilterd internet in een handomdraai. Dat werkt goed: als je sociale media uitzet, komt er daadwerkelijk niets meer binnen. Moeten gebruikers alleen nog even afkicken van hun checkreflex (komt er écht niks meer binnen?). Maar de ervaring leert dat ook dát goedkomt…

Myndr € 9,00 per maand via myndr.nl

Conclusie

+ Wordt steeds beter. Tijdens deze test ontwikkelde Myndr een dashboard waarop je zelf instelt welke functies een bepaalde stand heeft. Een mooie aanvulling.

+ Ook effectief bij gefilterd internet. Met Myndr zet je opties razendsnel aan en uit. Dit is dus geen concurrent voor gefilterd internet maar een aanvulling.

+/- Niet helemaal waterdicht. Voor het beste resultaat moet het oude wifiwachtwoord worden weggegooid. Ook de databundel moet worden uitgeschakeld. Zonder die stappen is de drempel om het systeem te omzeilen te laag.

Apps openen met een sleutel

Internet is zo verweven met ons bestaan dat we pas tot rust komen als de grote stroom appjes en notificaties is getemd. Maar hoe doe je dat? Appontwikkelaars halen immers alles uit de kast om te zorgen dat je nóg vaker en langer naar je smartphone grijpt.

De Delftse start-up Unpluq bedacht daarom een systeem dat apps alleen laat werken als er een ”sleutel” in de USB-poort van je telefoon wordt gestoken. De extra drempel voor appgebruik voorkomt dat je tijd wegsijpelt naar apps die alleen maar afleiden. Dat werkt als een trein.

De configuratie van Unpluq is een fluitje van een cent: stel de apps in die je node kunt missen en de Unpluq-app doet de rest. Zolang de knalgele sleutel niet is geplaatst, zie je een zwart scherm als je een onbelangrijke app probeert te openen.

Unpluq blijkt waterdicht: tijdens de bètaperiode kan het systeem nog worden omzeild door een andere standaardapp voor het startscherm te selecteren, maar dat lek is van korte duur. Wel is de app nog wat instabiel en slurpt de sleutel in één nacht ruim 20 procent van het batterijvermogen op. Dat prikkelt echter om ’m zo min mogelijk te gebruiken. Al snel na ingebruikname bewijst de Unpluq zijn meerwaarde: als je steeds naar de sleutel moet grijpen om een app te openen, laat je de app vanzelf links liggen. Dan blijkt maar weer hoe futiel die zogenaamd belangrijke zaken zijn…

Unpluq € 25 via unpluq.com



Leren concentreren

Volgens onderzoek zijn we om de drie minuten afgeleid. Dat schaadt onze productiviteit en kost veel energie. Maar hoe voorkom je dat je gedachten steeds gaan zwerven?

FOCI moet uitkomst bieden. Nadat je de biometrische wearable aan de boord van je broek of rok hebt bevestigd, meet het apparaatje je concentratie. De gegevens worden doorgestuurd naar een app, die vervolgens feedback geeft om je beter te kunnen richten op de taak waarmee je bezig bent. Of het werkt? Lastig te zeggen. Om gerichte feedback te krijgen, kun je de app het beste open laten staan. Bovendien meet De sensor meet bij je broeksboord en niet bij je hoofd, waardoor je soms ten onrechte te horen krijgt dat je niet geconcentreerd aan het werk bent. Een spelelement stimuleert je wel om je concentratie te verbeteren. Concentratie moet echter een ”state of mind” zijn, geen spelletje.

FOCI € 72 via fociai.com



Smartphoneslaapzak

Nog snel even een appje beantwoorden voordat je gaat slapen of een herinnering in de telefoon zetten: als je niet uitkijkt, ben je tot ’s avonds laat druk met je smartphone. Dat kost je je nachtrust – en als je niet uitkijkt ook je relatie. Daarom ontwikkelden Juan Sanchez en zijn vrouw ”Bagby”, een slaapzak voor je smartphone. De Bagby is feitelijk niet meer dan een mooi zakje met een hengsel. Effectief is hij wel, want je bergt je smartphone er heel bewust in op. En via de ingebouwde USB-kabel begint hij de nieuwe dag ook met frisse energie. Bovendien leent de Bagby zich voor elk moment van de dag. Tip: hang de slaapzak buiten je slaapkamer. Dat vermindert de prikkel om ’m toch nog even te pakken en zorgt dat je ’s morgens niet al checkend en vegend in bed blijft liggen.

Bagby $ 19,95 (ca. € 18) via bagby.co