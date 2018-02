Eclipse Cross – de laatste echte Mitsubishi?

De laatste jaren was Mitsubishi vooral bekend door de Outlander, die als plug-inhybride in enorme aantallen werd verkocht. Belastingvoordelen vielen weg, maar Mitsubishi houdt met de Eclipse Cross koers in SUV-land.

Op dit moment biedt Mitsubishi drie SUV’s aan. De betaalbare basis van het programma vormt de ASX, die al acht jaar verkrijgbaar is en nog niet zo lang geleden werd gefacelift. Aan de andere kant van het aanbod staat de Outlander, niet alleen als plug-inhybride (PHEV), maar ook gewoon met een benzinemotor zonder elektrische ondersteuning. De ruimte ertussenin, daar voegt nu de Eclipse Cross in.

De nieuweling staat op dezelfde bodemgroep als de ASX en de Outlander met een identieke wielbasis. In lengte neemt het model de tussenpositie in, die is met 4,41 meter zeker niet overdreven. Qua breedte, hoogte en spoorbreedte overtreft de nieuweling nipt de langere Outlander.

De ontwerpers hebben het bij de Eclipse Cross duidelijk over een andere boeg gegooid. De auto wordt vooral aan het profiel gekenmerkt door strakke lijnen en als met een liniaal getekende hoeken. De hellingshoek van de achterruit is zo sterk dat het model de indruk van een coupé maakt, zoals bijvoorbeeld een BMW X4. Schuin van achteren gezien oogt de auto tamelijk druk met lijntjes, randjes, vlakjes, typeplaatjes en de ingewikkeld gevormde verlichting.

Loom

In het front is ook scherpte terug te vinden, maar daar komt het allemaal wat natuurlijker over. Chroom afgewisseld met aluminium details geeft het model extra allure. Niet vreemd, omdat dit exemplaar maximaal is uitgerust, onder meer ook met vierwielaandrijving en een CVT-automaat.

Mitsubishi behoort sinds vorig jaar tot de Renault-Nissanalliantie. Dat betekent dat vanaf nu alle nieuwe modellen op onderstellen uit deze groep zullen worden ontwikkeld, waarbij bekende motoren en versnellingsbakken worden gebruikt. Als zodanig is deze Eclipse Cross de laatste auto die volledig zelfstandig tot stand is gekomen. Mitsubishi ontwikkelde zelfs een nieuwe 1,5 liter viercilinder turbomotor die een vermogen levert van 163 pk en aan een koppel komt van 250 Nm. Dat klinkt behoorlijk fors. Alleen lijken de beloofde prestaties, zoals de acceleratie naar 100 km/u in 9,8 seconden, niet gehaald te worden. De auto komt zelfs wat loom over. De CVT doet prima zijn best en gelukkig loopt bij fors accelereren het motortoerental niet onnodig hoog op.

Nieuwe, compacte turbomotoren worden meestal ingezet om het brandstofverbruik van een auto aantrekkelijk te maken. Jammer dat Mitsubishi dat met deze nieuwe 1.5 DI-T-krachtbron niet is gelukt. Althans niet in combinatie met vierwielaandrijving en CVT. Gemiddeld blijft de nieuweling steken tussen de 1 op 10 en 11.

Het onderstel zorgt voor een déjà vu-ervaring. De auto rijdt niet merkbaar anders dan een ASX of Outlander. Gelukkig is daar niets mis mee. De maar liefst 18 inch wielen van de Instyle-uitvoering weten wegoneffenheden goed op te vangen. Lange ritten verlopen daardoor comfortabel. De hoge carrosserie vertoont geen opmerkelijke instabiliteit bij snel genomen bochten. De auto geeft een solide, veilig gevoel. Dat zijn prima eigenschappen voor een SUV die vooral door gezinnen zal worden ingezet.

Verzorgd

De vormgeving van het interieur lijkt in eerste instantie wellicht ook aan de drukke kant. Maar vanwege keurige materialen en een zwarte basis met metaalkleurige en glanzende accenten komt het geheel verzorgd over. De opbouw is traditioneel, met een analoog instrumentarium met uitlezing van de boordcomputer tussen de toerenteller en snelheidsmeter. Het digitale scherm voor het audiosysteem staat hoog boven de middenconsole. In een navigatiesysteem is niet voorzien. Vreemd? Welnee, Mitsubishi zet een stap verder. De auto heeft Apple CarPlay en Android Auto. Dus draait het navigatiesysteem op de telefoon van de gebruiker, terwijl de beelden op het scherm te zien zijn. De bediening gaat via een touchpad tussen de stoelen.

Het bagagevolume blijft met 341 liter behoorlijk achter bij de kleinere ASX.

De anders dan anders ogende Mitsubishi Eclipse Cross is verkrijgbaar vanaf 29.290 euro in een al aardig complete uitrusting. Na de Intens en de First Edition is deze Instyle van al het denkbare voorzien voor 39.490 euro. Wie dan ook nog voor vierwielaandrijving gaat is meteen 44.490 euro kwijt. In dat geval is de Eclipse Cross een aardig kostbare auto.

Mitsubishi Eclipse Cross 4WD Instyle

Topsnelheid 200 km/u

Acceleratie 9,8 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 10,3 kilometer

CO2-uitstoot 159 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 1600 kg

+

Rijcomfort. Comfort is prima.

Uitstraling. De vormgeving is origineel en vormt een aangenaam contrast met de doorsnee SUV.

-

Verbruik. Ondanks de nieuwe, kleine turbomotor blijkt het verbruik met 4WD en CVT aan de forse kant.

Bagageruimte. De Eclipse Cross mag dan wel groter zijn dan de ASX, het bagagevolume is dat beslist niet, terwijl men dat van een gezinsauto wel mag verwachten.