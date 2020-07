Dwalen langs Bäckerei en Konditorei

Voor mij is het echt vakantie: een stadje afstropen op zoek naar lokale bakkers. In Duitsland kun je daar flink tijd mee vullen: wat een aanbod! Even de grens over om wat lekkers te scoren kan inmiddels weer, maar thuis bakken blijft leuk. Bijvoorbeeld zo’n met pudding gevulde Bienenstich.

Op het tafeltje van ons huisje staat een papieren zakje van een bakker die we die dag bezochten. Zoals wel vaker in de vakantie, en zeker als we in Duitsland zijn, komen we er niet onderuit. Er ligt daar zo veel lekkers in de vitrine van elke Konditorei en Bäckerei dat we zelden met lege handen thuiskomen.

Vooral omdat het aanbod zo anders is dan in Nederland: veel koekachtig gebak gemaakt met gistdeeg. En juist daar zijn we zo van gecharmeerd. Niet het zwaardere boterkoek- en zandkoekachtige uit eigen land (wat op z’n tijd natuurlijk ook verrukkelijk is), maar een soort witbroodbasis die wordt verrijkt met gele room, fruit, noten of kruimeldeeg. Of een combinatie van die dingen – en eigenlijk altijd lekker. Soms op de plaat gebakken en aan stukken gesneden, vaak ook in royale losse koeken (waarbij ik me altijd afvraag of ze voor één persoon bedoeld zijn!).

Bienenstich is een voorbeeld van zo’n koek die groot wordt gebakken en in stukken wordt gesneden. Ik deed het in een rechthoekige vorm, maar een ronde variant is ook gangbaar. De dikte van de vulling varieert nogal: ik houd de puddinglaag hier bescheiden. Wie makkelijk wil, zou voor de vulling eventueel instantvanillepudding kunnen gebruiken.