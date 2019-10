DS volgt SUV-hype met middenklasse Crossback

Langzaam wordt duidelijk dat auto- fabrikanten brandstof kunnen be- sparen door lagere auto’s te gaan verkopen. Toch zal de hoge SUV nog wel even populair blijven. Dat verwacht althans DS, dat de DS3 Crossback aan het program heeft toegevoegd.

DS is het nieuwe premiummerk binnen het PSA-concern, dat de 4,12 meter lange vijfdeurs hoger durft te prijzen dan vergelijkbare modellen van Peugeot, Citroën en Opel. De klant moet dat overhebben voor een ander design. DS brengt verfijnd vormgegeven verlichtingsunits in stelling, een hoge grille, zwevend dak en de van de DS3 bekende haaienvin aan de voorkant van de achterportieren.

Om een indruk van het interieur te krijgen volstaat het om met de sleutel op zak naar de auto te lopen. De portiergrepen komen automatisch naar buiten. Tegelijk ontgrendelen de deuren. Maar feilloos werkt deze techniek helaas niet. In het interieur overheersen ruitvormen. De bekleding van stoelen, dashboard en portierpanelen, de knoppen, ventilatieroosters, zelfs de omlijsting van het digitale instrumentarium moeten aan deze vormtaal geloven. De gebruikte materialen en de manier waarop ze zijn verwerkt zorgen wel voor een hoogwaardig gevoel. De stoelen bieden een goed ondersteunde zit. Helaas is de beenruimte op de achterbank bescheiden. Het bagagevolume bedraagt 350 liter.

beeld Tony Vos

DS levert dit model met 3 cilinder benzinemotoren, een 4 cilinder diesel en binnenkort ook 100 procent elektrisch. De 1,2 liter 3-pitter levert in dit geval een forse 130 pk en een koppel van 230 Nm. Meer dan voldoende voor vlotte prestaties in combinatie met de standaard 8-traps automaat. Het onderstel is een tikkeltje stug afgestemd, maar daaraan dankt de DS3 zijn prima bochtengedrag. Vanaf de bestuurderspositie is de overzichtelijkheid vanwege de brede stijlen verre van optimaal.

DS3 Crossback Puretech 130

Energielabel: C

Topsnelheid: 196 km/u

Acceleratie: 0-100 km/h in 9,2 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld: 1 km op 14,2 km

CO2-uitstoot: 115 g/km

Aanhanggewicht (geremd): 1200 kg

Prijs vanaf/geteste versie: 30.590/41.690 euro

beeld Tony Vos

Conclusie

+ Stoelen. De DS3 Crossback wordt voorzien van goed ondersteunende stoelen, zonder dat ze overdreven groot zijn.

+ Aandrijving. De 1,2 liter 3 cilinder turbo levert vlotte prestaties en extra comfort door de standaard 8-traps automaat.

- Interieur. DS kiest voor fraaie materialen en mooie kleurencombinaties, mar het (te) ver doorgetrokken thema van de ruitvormen maakt het geheel erg druk.

- Prijzen. Als puur naar formaat wordt gekeken is de DS3 Crossback een prijzige auto, maar dat is inherent aan de positie die het merk zichzelf toedicht.