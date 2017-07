Drukte in Delft: „Beetje Amsterdam in het klein”

Op de Markt in Delft, recht voor de Nieuwe Kerk, staat het standbeeld van Hugo de Groot. Aan zijn voeten is de wekelijkse donderdagmarkt volop bezig.

Een man en een vrouw eten samen een patatje. Een moslimmeisje is verdiept in haar smartphone. Mensen rusten uit aan de voeten van het standbeeld.

Markthandelaren doen goede zaken. Mensen lopen met volle plastic zakken. Het carillon laat zich regelmatig horen. Toeristen maken foto’s van de historische gebouwen. „Alles staat hier scheef”, zegt een jongen tegen zijn moeder.

Een paar straten verder, langs de gracht van de Hippolytusbuurt, wordt een brocantemarkt gehouden. Ook hier is het druk. Mensen slenteren langs de kraampjes op zoek naar een koopje. Ook de familie Gössner uit Itzstedt (bij Hamburg) is in Delft. Ze zijn vanmorgen vanaf hun vakantieadres in Scheveningen met de tram naar het centrum van Den Haag gegaan. „Maar toen we hoorden dat de tram doorreed naar Delft, besloten we te blijven zitten. En dat is een goed besluit geweest. Delft is een fraaie oude stad en we treffen het dat er vandaag markt is.”

Februari

Een halfjaar later, begin februari, regent het in Delft. De markt ligt er verlaten bij. De Nieuwe Kerk weerspiegelt in de natte klinkers. Waar in juli de brocantemarkt stond, bevinden zich nu vooral veel plassen. Een enkeling met paraplu haast zich voorbij. In de Nieuwstraat loopt Nico Schmits. Hij is geboren en getogen Delftenaar. Dat het in de zomer druk is in Delft stoort hem niet. Schmits houdt daar wel van. „Het is hier een beetje Amsterdam in het klein”, zegt hij. Hij is trots op kennisstad Delft. „Er zijn hier veel activiteiten. In december heb je de lichtjesavond, de hele binnenstad is dan met ontelbaar veel lampjes verlicht en dan is het altijd gezellig druk in de stad.”

Ondertussen blijft het regenen in Delft.

Feiten, cijfers & tips

- Delft trekt jaarlijks rond de 3 miljoen toeristen; 90 procent bestaat uit dagjesmensen. Vooral Nederlanders bezoeken Delft.

- Duitse gasten zijn erg geïnteresseerd in de geschiedenis van de Oranjes; Aziaten zijn dol op Delfts blauw aardewerk, Amerikanen letten vooral op de schilderkunst, aldus Himat Sanwirjatmo van de VVV. Nederlanders vinden dat alles ook interessant. Alle gasten, binnen- en buitenlanders, houden van de „pittoreske, gezellige binnenstad.”

- Tips van de VVV Delft:

* Kijk om je heen op het station, dat is een klein museum op zich.

* Bezoek de middeleeuwse stadsgevangenis, waar Balthasar Gerards gevangen heeft gezeten na de moord op Willem van Oranje (>>prinsenhof-delft.nl/2-uncategorised/113-het-steen)

* Laat kinderen technische snufjes uitproberen in het Science Centre van de TU Delft (>>sciencecentre.tudelft.nl).