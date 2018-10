Driekwart bevolking te maken met cybercrime

Bijna driekwart (74 procent) van de Nederlanders heeft thuis weleens te maken gehad met cybercrime. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De meest voorkomende vormen van cybercriminaliteit zijn: een poging tot phishing (56 procent), het sturen van een socialmediabericht met de vraag om een onbekende link aan te klikken (37 procent), het zenden van een zakelijke uitnodiging via social media en malware (beide 20 procent).

Toch denkt een kwart van de bevolking weinig gevaar te lopen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt dit zorgelijk: „Het is zorgwekkend dat veel mensen zich nog steeds niet écht bewust zijn van de risico’s in de digitale wereld. Mijn boodschap is simpel: draai de digitale achterdeur op slot!”

Help, mijn pc is gegijzeld!

Hoe kies ik het juiste wachtwoord?