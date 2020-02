Drie boeken over haken, breien en werken met leer

De plek met handwerktitels in de boekhandel is allang geen muffig hoekje meer. Breien en haken lijken favoriet te blijven. Drie boeken die dit najaar verschenen.

Lijvig en inspirerend breiboek

Vernieuwend is dit dikke boek van uitgeverij Lannoo niet, maar mooi is het zeker. In het eerste deel staan honderden steken, technieken en motieven uitgelegd. In de tweede helft staan projecten die onderverdeeld zijn in ”interieur en decoratie”, ”sjaals en mutsen”, ”baby’s en kinderen”, ”warme handen en voeten” en ”mode en accessoires”. Er zijn diverse boeken op de markt waarin een scala aan breisteken en -technieken staat, daarmee is dit boek dus niet uniek. De mooie sfeerfoto’s en de rustige overzichtelijke opmaak zorgen ervoor dat een echte breister toch zin krijgt om dit boek aan te schaffen. En ken je alle steken al? Dan inspireren de patronen voor kussens, kabeltrui of laptophoes om aan de slag te gaan.

Ons breiboek, Het Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen; uitg. Lannoo; 536 blz.; € 29,99

Van leren lap naar avondtas

Een clutch, riem of portemonnee van leer; dankzij de stap voor stap-uitleg in dit boek maak je die zelf. ”Maak het met leer” is een fijne verrassing tussen alle andere hobbyboeken dankzij het niet zo gangbare materiaal om mee aan de slag te gaan. De opmaak van het boek is strak en eenvoudig, waardoor het weinig sfeer uitstraalt. Anderzijds maakt dat de uitleg van de projecten –elke stap is geïllustreerd met een foto– overzichtelijk. Elk ontwerp is voorzien van een moeilijkheidsgraad. Werk je voor het eerst met leer, dan begin je bijvoorbeeld met een cadeaulabel. Ben je gevorderd dan maak je iets als de ”op-stap-tas”, met een moeilijkheidsgraad van drie sterren. Het inzetten van de rits maakt mede dat deze tas ingewikkelder is dan de clutch, die sluit met een stud.

Maak het met leer, Liza van der Stouwe en Lynn de Zwart; uitg. Forte Creatief; 191 blz.; € 24,99

Cactus en vetplant haken

Affiniteit met cactussen hebben, is voor de aanschaf van dit boekje wel een pre. Maar dan heb je ook wat: niet minder dan dertig haakpatronen voor cactussen en vetplantjes, gebaseerd op de levende varianten. Compleet met pluisjes, bloemetjes en prikkers zijn ze maar net aan van echt te onderscheiden.

De patronen beginnen met een aardkluit in drie verschillende groottes. Die zet je in een terracotta pot die je in de meeste tuinwinkels kunt kopen. De plantjes worden, met kluit, zo’n 15 cm hoog. Leuk om een hele verzameling van aan te leggen in de vensterbank of om cadeau te doen.

Het boek, hardcover, is mooi vormgegeven en heeft een heldere opzet. De schrijfster, Sarah Abbondio, is een Deens-Zweedse ontwerpster die al vanaf jonge leeftijd graag zelf dingen maakt. Ze is opgeleid als civiel ingenieur met als specialisme industrieel ontwerp en heeft sinds de geboorte van haar dochter het haken ontdekt.

Cactussen haken, Sarah Abbondio; uitg. Forte Creatief; 88 blz.; € 19,50