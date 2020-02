Douchen kan duurzamer

Duurzaam leven betekent onvermijdelijk minder lang douchen. Gelukkig staat de ontwikkeling van waterbesparende douchekoppen niet stil. Als dat nu maar niet betekent dat de douche juist langer aanblijft.

Miezerig straaltje

Ook al sta je per dag maar een paar minuten onder de douche, feit blijft dat gemiddeld 80 procent van het warme water dat een huishouden gebruikt uit de douchekop stroomt. Goed nieuws is wel dat het daarbij steeds vaker om een waterbesparend exemplaar gaat. Om dat predicaat te krijgen, mag hij maximaal 7,2 liter per minuut doorlaten. Een gemiddelde gewone douchekop verbruikt 9 liter water per minuut, comfortdouches en regendouches doen daar vaak nog een schep(je) bovenop. Niet iedereen is te spreken over het comfort van een waterbesparende douchekop. Ook de aansluiting verloopt niet altijd zonder slag of stoot. Om niet het idee te hebben dat je onder een miezerig straaltje staat, wordt het water krachtiger uit de kop geperst. Die extra druk moet het warmwaterleidingnetwerk wel kunnen opvangen.

Haren wassen

Duurzaamheid is hot en bij douchen valt er naast water ook een prak energie te winnen. Warm water besparen is vijftig maal effectiever dan koud water, becijfert Milieu Centraal. Dat maakt douches een geliefd onderwerp bij ontwerpers. Hoge ogen gooi de start-up Nebia, die in samenwerking met de Amerikaanse kranenspecialist Moen een ringvormige douchekop met zes openingen heeft ontwikkeld die minder dan 5 liter water per minuut gebruikt. Desondanks word je een stuk natter dan onder een gewone douche. De druppels zijn een factor duizend kleiner dan we gewend zijn, maar omdat ze er met kracht uitkomen, voelt dat volgens de fabrikant toch heel comfortabel. Haren wassen en uitspoelen is een fluitje van een cent, zelfs lang haar is in een paar tellen doorweekt. Nebia by Moen komt naar verwachting deze zomer op de markt voor circa 180 euro.

nebia.com

Waterkoepel

Een bombardement van kleine druppeltjes heeft zeker voordelen, maar een niet geringe groep mensen vindt zo’n waternevel helemaal niks en wil gewoon een klaterende waterstraal. Zij kunnen beter terecht bij de jonge Zweedse onderneming Altered, die deze zomer de Altered Shower op de markt brengt. Het water komt er onder hoge druk uit in de vorm van een ronddraaiende koepel. Prettige bijkomstigheid van deze vorm is dat die het water precies brengt op de plaats waar je het hebben wilt. Door de kegelvorm houdt het water zijn warmte ook beter vast, waardoor de thermostaatkraan een paar graden lager kan. Dat merk je meteen op de energierekening. De Altered Dome is met 3,8 liter per minuut nog wat zuiniger dan de Nebia by Moen. Ook de prijs is met 80 euro wat aantrekkelijker.

alteredcompany.com