Designerpuzzels bieden quality time in tijden van quarantaine

Designerpuzzels houden wereldwijd honderdduizenden puzzelaars van de straat. Nu we –al dan niet vrijwillig– in quarantaine zitten, bieden ze een uitdaging én quality time.

Op tafel liggen 540 puzzelstukje – niet een aantal dat direct iets bijzonders doet vermoeden. Dat de kunststofstukjes straks –mits goed in elkaar gezet– een bol vormen, geeft ook nog niet te denken. Wat wél opvalt, is het puzzelmotief – of liever het ontbreken daarvan. Alle 540 effen puzzelstukjes hebben een andere kleur. Welkom in de puzzelwereld van Clemens Habicht.

Puzzels zoals deze puzzelbol doen het goed dezer dagen. Onder hashtags als #puzzlelover, #puzzelsofinstagram en #puzzletime verschijnen op sociale media foto’s van designerpuzzels. Het nieuwe puzzelgenre valt op door strakke ontwerpen waarin weinig figuratiefs te ontdekken valt. Geen idyllische plaatjes van berglandschappen of shetlandpony’s dus, maar naadloze kleurverlopen en ingewikkelde abstracte patronen. Hun aantrekkingskracht: de moeilijkheidsgraad en het designelement. „Een tegengif tegen burn-out”, noemde een liefhebber de puzzels pas. Haar visie: puzzelen wordt het nieuwe kleuren voor volwassenen.

Toch doet de puzzel van Habicht dat niet direct vermoeden. Zó veel gekleurde stukjes, hoe zet je die ooit goed in elkaar? Hulp in de vorm van een nummer op de achterkant van de puzzelstukjes hoeven we niet te verwachten.

Daarom gaan we behoedzaam aan het werk – op zoek naar puzzelstukjes die qua kleur nog een beetje op elkaar lijken. Groen bij groen en geel bij geel moet uitkomst bieden.

Al snel lopen we tegen de beperkingen van die werkwijze op. Want is het puzzelstukje nu groen of geel? En neigt het nu naar groengeel of geelgroen?

Ondanks die eerste vragen blijkt de puzzel goed te doen. Als er eenmaal een systeem in de kleuren is ontdekt, laten de volgende stukjes zich gemakkelijk aanleggen. De puzzel blijkt zich zelfs prima te lenen voor samenwerking: elke puzzelaar maakt z’n eigen kleur, waarna de gebouwde delen zo in elkaar kunnen worden gestoken.

Ondertussen is er stof tot praten genoeg – en dus biedt de puzzel heel veel quality time. En met iedereen aan een kant van de tafel is de #socialdistancing ook gewaarborgd.

Clemens Habicht 540 Piece 3D Sphere $ 95 AUD (ca. € 50) via https://puzzle.lamingtondrive.com/products/540-colours-sphere-puzzle

Conclusie

+ Eens wat anders. Puzzels zijn er in alle soorten, maten en niveaus. Deze spreekt je inzicht en vaardigheden meer aan dan een gewone fotopuzzel.

+ Leuk om alleen én samen te doen. Bij deze puzzel zit je elkaar –in tegenstelling tot bij andere puzzelbollen– niet snel in de weg. Dat levert mooie momenten op.

+/- Als je eenmaal de slag te pakken hebt gaat het best snel. Met wat inzicht kun je deze puzzel vliegensvlug maken. Zo uitdagend is hij dus ook weer niet.

Sorteren op kleur wordt wat lastig

Fervente puzzelaars weten het: je kunt puzzelstukjes beter eerst op kleur sorteren. Dat maakt het puzzelen stukken eenvoudiger. Die vlieger gaat echter niet op voor de Krypt-puzzels van Ravensburger. Alle stukjes hebben namelijk dezelfde kleur. Dus zitten we op een goede dag in quarantainetijd aan tafel te puzzelen met 764 zwarte stukjes. Driehoeken, bochten en niet nader te definiëren vormen wisselen elkaar af. Je zou er van de leg van raken …

Toch ontmoedigen al die vreemde zwarte vormen geen moment. Integendeel, ze dagen uit om de sleutel tot de oplossing te zoeken. Die blijkt –letterlijk– in het midden te liggen. Daarmee is de angel overigens nog niet uit de puzzel gehaald. Die vreemde vormen blijven namelijk voor een uitdaging zorgen. Denk je een passend stukje te hebben gevonden, blijkt de boog net iets te ruim of te smal. Lastig.

Na een uurtje puzzelen is het wel duidelijk: deze klus klaar je niet op één avond. Dat is echter geen enkel probleem nu het openbare leven zo goed als op z’n gat ligt. Bovendien nodigt deze puzzel uit om verschillende inzichten in te brengen. Samenwerken loont.

Mochten we er écht niet uitkomen, dan biedt een gesloten envelop met oplossing uitkomst. Zo ver willen we het echter niet laten komen. Mochten we de puzzel voor het einde van deze quarantaineperiode klaar hebben, dan bevat de serie ook nog een zilverkleurige en een goudkleurige puzzel. Een goede oplossing om de quality time nog wat te rekken…

Ravensburger Krypt Black € 16,95 via bol.com



Van roze naar blauw

Duizend op het oog effen puzzelstukjes liggen klaar om aan elkaar te worden gelegd. Hoewel, dat ”effen” lijkt maar zo. Een subtiel kleurverloop –met het oog nauwelijks waarneembaar– zorgt dat het eindresultaat vloeiend overloopt van paars naar roze naar blauw. Deze puzzel van BetterCo belooft verwarring.

BetterCo is bedenker van de betere designerpuzzels, die variëren van abstract tot figuratief. Daarbij zij opgemerkt dat figuratief geen synoniem is voor eenvoudig. Deze abstracte puzzel biedt dan ook urenlang puzzel- en denkplezier voor jong en oud. Dat de puzzelstukjes in de doos al voor een deel aan elkaar zitten, is wat minder handig.Voordeel is dat het wat inzicht biedt in hoe de puzzel ‘werkt’.

Als de puzzel eenmaal klaar is, ligt er een vloeiend ogend plaatje. Alleen de scheiding van de stukjes verraadt dat het hier om een puzzel gaat. Instagramwaardig, maar figuratief werk past beter aan de muur.

BetterCo gradient puzzle $ 25 (ca. € 23) via betterco.com



Een maan in grijstinten

De maan is… rond. En groot. En aardig grijs. Dat geldt ook voor de puzzel die bij abrams&chronicle verscheen. Een foto uit het NASA-archief diende als basis voor een ronde designerpuzzel van slechts honderd stukjes. Of beter: stukken van 10 bij 10 cm die samen een immense maan vormen.

Je zou denken dat zo’n puzzel vrij eenvoudig is, maar dat valt tegen. Een groepje kinderen dat zich erover buigt, kan z’n lol op. Het duurt zeker een paar dagen voordat de maan de vloer bedekt. Daarmee biedt de puzzel wel een leuke oplossing voor kinderen die de deur niet uit kunnen. Bovendien biedt de foto van hoge kwaliteit voldoende aanknopingspunten voor een pedagogisch-didactisch verantwoord gesprek. Over de maan bijvoorbeeld, maar ook over de schepping. Een ongedachte insteek, maar goed voor hoofd en hart.

Moon: 100 Piece Puzzle Ca. £ 15 (€ 16,50) via abramsandchronicle.co.uk