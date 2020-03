Dagtocht, textielkunst en ”Smuk”

Soms wil je weg, soms blijf je liever lekker thuis. Overal is wat te beleven. Een aantal tips ter inspiratie.

Dagtocht met lezing

Tijdens een dagtocht langs buitenplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug, georganiseerd door Historizon, geeft drs. Martine Teunissen (van beleefhetverleden.nl) ’s ochtends een lezing over de kleding van de mensen die ’s zomers op hun buitenplaatsen verbleven. Hierbij laat ze zien hoe het Franse hof toonaangevend werd voor de mode en hoe de mode per tien jaar veranderde. Het verhaal wordt geïllustreerd met replica’s van kleding uit circa 1660. Na de lezing gaan de deelnemers per bus naar Landgoed Zuylestein voor een lunch en rondleiding, waarna de tocht verdergaat naar Huys Amerongen, waar ook een rondleiding op het programma staat. De kosten voor de hele dag zijn 79 euro (inclusief consumpties, lunch, gids, busvervoer en rondleidingen). Opgeven kan via de website.

>>historizon.nl

Textielkunst met speldenprikken

Duizend Speldenprikken. Onder deze noemer verzorgen zeven kunstenaars, verenigd in de groep StiQS, tot en met 18 april een expositie in museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. De tentoonstelling laat zien dat textiel unieke eigenschappen heeft, waarvan kunstenaars goed gebruikmaken. Textiel is met allerlei technieken te bewerken. Gelaagdheid van beeld en steken, de tactiliteit (hoe textiel aanvoelt) en de aaibaarheid: dit alles nodigt kunstenaars uit om soms een subtiele kritische noot in hun werk te leggen, waardoor deze wordt verfijnd tot een speldenprik. Het vereist tijd en geduld van de toeschouwer om deze speldenprikken te kunnen lezen en duiden. Tijd, geduld en de duizend speldenprikken zijn ook nodig om de werken te maken. Textielkunst kan immers daarom met recht ”slow art” genoemd worden. Toegang: 5 euro.

>>koperenknop.nl



Versiering op kleding

In het Belgische Hasselt geeft het Modemuseum aandacht aan smuk, versierselen op kleding. De tentoonstelling ”Smuk”, die verlengd is tot 1 juni, neemt bezoekers mee in de wereld van het luxueuze handwerk (met pailletten en veren) in de haute couture en toont de ontwikkeling van de verschillende decoratietechnieken. De achttiende eeuw vormde hét hoogtepunt van het gedecoreerde kledingstuk én het moment waarop zelfs de heren zichzelf rijkelijk uitdossen met geborduurde jassen en vesten. De industriële revolutie in de negentiende eeuw brengt alles in een stroomversnelling. De verschillende exclusieve technieken krijgen een machinale variant. De expositie belicht ook recente experimentele technieken zoals lasercutting en 3D-printing. Diverse borduurworkshops sluiten aan bij de tentoonstelling, zoals borduren met kralen, pailletten en kristallen op 21 maart, borduren van een quote op 18 april en het borduren van een broche op 16 mei. Toegang 8 euro.

>>modemuseumhasselt.be