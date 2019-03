Dacia Duster, slimme keuze voor lpg-rijder

Zowel autofabrikanten als automobilisten zoeken naar alternatieve brandstoffen. Naast benzine, diesel en elektrisch is er altijd nog lpg. In Nederland reden er lang relatief veel auto’s op deze brandstof. Komt die tijd met de Dacia Duster LPG terug?

Lpg is een schonere brandstof dan benzine. Als een auto met een lpg-installatie wordt geleverd, mag de fabrikant de lagere CO2-uitstoot meerekenen voor de bepaling van de bpm. In het geval van deze Dacia Duster wordt het effect meteen duidelijk. Op benzine haalt de 1,6 liter motor een CO2-uitstoot van 156 g/km, terwijl deze volgens de nieuwe meetmethode op lpg uitkomt op 141 g/km.

De auto geeft aan hoeveel gas er nog in de tank zit en of deze op lpg of op benzine rijdt. Een computer regelt het overschakelen zonder dat iemand hier iets van merkt. De lpg-tank is geplaatst in de ruimte waar bij andere modellen het reservewiel zit. Het bagagevolume blijft hiermee minstens 445 liter. Onder de kap ligt een vertrouwde 1,6 liter 16V-benzinemotor, die een vermogen levert van 115 pk en een koppel van 156 Nm. Genoeg om de 1240 kg wegende SUV keurige prestaties te geven. Want ook op dit vlak zorgt het rijden op lpg niet voor nadelen. Alleen is de inhoud van de ringtank vrij beperkt, zodat die na iedere 300 kilometer opnieuw moet worden gevuld. Dat vullen is net wat lastiger dan benzine tanken.

Lpg-rijden is vanaf zo’n 3000 kilometer per jaar al voordeliger dan rijden op een andere brandstof. Een liter lpg kost 85 cent en is daarmee bijna de helft goedkoper dan benzine. Op lpg loopt de Dacia net wat minder voordelig dan op benzine en de wegenbelasting kost drie tientjes per maand meer.

De Dacia Duster is een relatief ruime auto. Qua voorzieningen is Dacia beslist geen budgetmerk meer. De lpg-versie kost bovendien 1200 euro minder dan de 130 pk benzinemotor.

Dacia Duster Bi-Fuel

Energielabel: D

Topsnelheid: 170 km/u

Acceleratie: 0-100 km/h in 12,6 seconden

Praktijkverbruik: gemiddeld 1 liter op 11,0 km

CO2-uitstoot: 141 g/km

Aanhanggewicht (geremd): 1400 kg

Prijs vanaf/geteste versie: 18.780/21.680 euro

Conclusie

+ Exploitatiekosten. Door de gunstige prijs voor een liter lpg en het feit dat Dacia Duster op lpg goedkoper is, is de lpg-versie algauw goedkoper dan de benzineversie.

+ Binnenruimte. De binnenruimte bevestigt dat de Dacia Duster een SUV van middenklasseformaat is. Voor vijf passagiers en bagage is er plaats genoeg.

+ Uitrusting. De Prestige-versie is zeer compleet, met navigatie, achteruitrijcamera, parkeersensoren, audio, handsfreevergrendeling en starten.

- Tankinhoud. De inhoud van de ruimtebesparende lpg-tank is beperkt. Dat betekent met regelmaat stoppen om de betaalbare brandstof te tanken.