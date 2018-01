Dacia Duster helemaal nieuw op vertrouwde basis

Renaults budgetmerk Dacia verovert de wereld met de leus ”Shockingly affordable”, oftewel: Verbijsterend betaalbaar. Maar de nieuwe Duster schudt de typische eigenschappen van een budgetmerk van zich af.

Het succes van de Dacia Duster is verrassend groot. Dit model is te vinden op de Europese en Noord-Afrikaanse markten, en in de rest van de wereld rijdt dezelfde auto met een Renaultlogo rond. Meerdere jaren achtereen was de Duster het best verkochte model binnen de Renault Groep, totdat de huidige Clio deze positie overnam.

Het is alweer acht jaar geleden dat de Duster werd gelanceerd: een stoere SUV met het formaat van een middenklasser voor een prijs uit een lager segment. De Duster steelt vooral de harten van particulieren die ruimte willen, gecharmeerd zijn van een hoge zit en met regelmaat een caravan of aanhanger trekken. In 2013 werd het model licht gefacelift, met wijzigingen die vooral voortkwamen uit opmerkingen van klanten.

De Duster lijkt bij de eerste aanblik volledig nieuw, al is aan het onderstel niets veranderd. Geen enkel stuk plaatwerk van de carrosserie kan met het bestaande model worden uitgewisseld. De taillelijn van de auto is verhoogd, zelfs de voorruit staat onder een andere hoek. Vertrouwde details zorgen er intussen voor dat hier duidelijk een Dacia Duster staat. Een toevoeging betreft de zwarte kunststof balk tussen voorspatbord en deuren: een van de stoere elementen, samen met de dikkere dakrails en de nadruk op de wielopeningen. De meest complete Prestige-uitvoering staat op 17 inch lichtmetalen wielen.

De ontwerpers hebben er alles aan gedaan om de carrosserie breder te laten lijken. In werkelijkheid kwam er geen centimeter bij. Maar door de koplampen op de hoeken en de meer vierkante vorm van de achterlichten wordt dit effect optisch bereikt.

Zes airbags

Net als de buitenkant maakt ook het interieur een metamorfose door. Stoelen, deurpanelen en dashboard, feitelijk is alles nieuw in de Duster. Het dashboard oogt hoekiger en heeft op verzoek van klanten een hoger geplaatst navigatiescherm. Dat ligt beter in het zicht en is makkelijker in de bediening. Het stuur kan voortaan in hoogte en diepte worden versteld. Bovendien heeft de Duster zes in plaats van vier airbags.

De carrosseriestructuur is verder verstevigd. De auto herkent andere voertuigen in de dode hoek en beschikt over verbeterde hoofdsteunen en spankrachtbegrenzers op de gordels achterin. Daarmee behoudt het model ondanks aangescherpte normen dezelfde score bij de Euro NCAP-botsproeven.

Tijdens het rijden vallen verschillende zaken op. De stoelen zijn volledig nieuw vormgegeven. Ze hebben een langere zitting voor een betere ondersteuning en houden ook het bovenlichaam beter op z’n plek. Door toegenomen geluidsdempende maatregelen (betere isolatie, dikkere ruiten) is het aan boord opmerkelijk stil en daarbij past dan weer een opgewaardeerd audiosysteem. Comfortverhogend werkt de opklapbare armleuning tussen de voorstoelen.

Functionaliteit behoort tot de hoofdkenmerken van een Duster. Het bagagevolume blijft identiek en varieert van 445 tot 1478 liter. Maar het nieuwe model biedt vooral meer opbergruimte in de portierbakken en in een schuiflade onder de passagiersstoel.

Technisch is er geen nieuws onder de zon. De Duster is louter leverbaar met een 1,2 liter viercilinder turbomotor die een vermogen levert van 125 pk en een koppel van 205 Nm. Mede dankzij een bescheiden gewicht van 1175 kg presteert de Duster daarmee tot tevredenheid en blijft ook qua verbruik (1 op 13,1) keurig op niveau. Overigens goed nieuws voor de Nederlandse koper: binnenkort verschijnt er een 115 pk 1,6 liter op lpg die zelfs goedkoper zal zijn.

Onverhard terrein

De Dacia Duster gaat ruige omstandigheden niet uit de weg. De turbo benzinemotor kan ook worden gecombineerd met vierwielaandrijving. Om de auto zonder beschadigingen en veilig over onverhard terrein te leiden, kan tegen meerprijs een systeem met vier camera’s worden besteld. De beelden daarvan worden op afroep op het centrale scherm getoond.

Ook qua standaarduitrusting heeft deze Dacia Duster Prestige niets meer van een budgetmodel. Met de sleutelkaart kun je ‘handsfree’ instappen en starten. Elektrisch bedienbare ramen, airconditioning, cruise control met snelheidsbegrenzer, lichtsensor, parkeersensoren, het zit er allemaal op voor 22.180 euro. De nieuwe Duster is er al vanaf 19.280 euro.

Dacia Duster TCe 125 Prestige

Topsnelheid 177 km/u

Acceleratie 10,4 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 13,1 kilometer

CO2-uitstoot 138 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 1500 kg

+

Uitstraling. Groter, stoerder. Precies wat de SUV-koper wenst.

Stilte. Een aanzienlijk verbeterde isolatie zorgt voor merkbaar meer rust en stilte in het interieur.

Kwaliteit. Materiaalgebruik en afwerkingskwaliteit worden steeds beter; de prijs blijft gunstig.

-

Keuze. Het motorenprogramma beperkt zich op dit moment tot de 1,2 liter turbo. Gelukkig komt daar op korte termijn een 1,6 liter op lpg bij.