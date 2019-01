Creatief: Laad je telefoon op in een plastic fles

Meer dan 90 procent van de Nederlanders is in het bezit van een mobiele telefoon. Dat betekent dat er in het gros van de huishoudens dus laders en snoertjes te vinden zijn. Tel daarbij de tablets en laptops nog op en we hebben een grote hoeveelheid elektrische kabeltjes in huis.

Het snoertje van een telefoonoplader is vaak aan de korte kant. Hierdoor hangt het apparaat net boven de grond tijdens het laden of ligt het gevaarlijk op het hoekje van de kast. Ik ken ook een huishouden waar alle gezinsleden daarom hun telefoon opladen op het aanrecht waardoor de keuken op een telefoonzaak lijkt.

Ik blaas mijn goede voornemen dat ik al veel eerder dan 1 januari had nieuw leven in. Want een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd, dus ik maakte een telefoonhouder van een schoonmaakmiddelfles zodat het opladen van mijn telefoon niet meer voor rommel zorgt. Nu de rest van het huis nog.

Telefoonhouder

Benodigdheden: Plastic fles; stanleymes; snijmat; schuurpapier; watervaste stift; verf in een spuitbus, washitape.

Aan de slag

Gebruik de verpakking van een schoonmaakmiddel, shampoo of wasmiddel. Als het maar een plastic fles is, liefst van niet te dik materiaal, waar de telefoon in past.

Teken met watervaste stift de vorm op de fles. Aan de voorkant wordt de houder iets korter dan de telefoon, aan de achterkant blijft hij hoog in verband met het ophangoog. Zie de foto voor het voorbeeld.

Snij met een stanleymes de vorm uit. Gebruik hierbij een scherp mes en een snijmat.

Werk de randjes bij met schuurpapier zodat die niet te scherp meer zijn.

Maak in de achterkant van de houder een oog waar het stekkerdeel van de telefoonlader door kan.

Snij het oog uit en werk ook dat bij met schuurpapier.

Spuit de fles met goudkleurige verf, zowel de buiten- als de binnenkant.

Versier de telefoonhouder met washitape.