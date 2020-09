Corduroy tote bag: handig voor school, werk en boodschap

Menig modeketen heeft hem dit najaar in de collectie: een corduroy tas. Terug van weggeweest. Want wat voor de tiener van nu hip is, roept bij de oudere garde een glimlach van herkenning op. Het ribstofje is trendy dit seizoen.

Zo’n tas wordt ook wel een ”corduroy tote bag” genoemd, dat is de Engelse benaming voor wat ooit een heel eenvoudig ongebleekt katoenen tasje was. Afgeleid van het Engelse werkwoord ”to tote”, wat sjouwen betekent.

Deze corduroy variant is gevoerd, heeft een mooie magneetsluiting en een binnenzakje. In dit formaat past een A4-map voor school, een kleine laptop voor het werk of een lekkere stapel leesboeken van de bibliotheek. Een multifunctioneel tasje dus.

Overigens zie je een variant op dit exemplaar als luiertas verschijnen in babywinkels. Alhoewel het woord luiertas in dit geval meestal niet gebruikt wordt; het gaat om een ”mom bag” of ”mommy bag”, een moedertas dus. Lijkt het je leuk om die te naaien, neem dan onderstaand patroon maar maak ’m een stuk breder, waardoor hij makkelijk over de duwstang van de kinderwagen te hangen is.

beeld Jaco Hoeve

Beschrijving tote bag:

Patroonpapier, schaar, pen, 45 cm corduroy voor de buitentas, 35 cm niet rekbare stof (katoen) voor de binnentas, magneetsluiting, naaimachine, bijpassend garen, stofschaar, spelden.

Aan de slag

Teken het patroon voor de tas op patroonpapier; 35 cm breed en 40 cm hoog voor de buitenkant. De binnenkant is 35 cm breed en 35 cm hoog. Knip van de buitenstof nog twee stroken van 35 cm breed en 5 cm hoog.

Knip uit de voering en de buitenkant van de stof aan de onderkant een hoekje van 5 cm x 5 cm.

beeld Jaco Hoeve

Knip het patroon voor de buitenkant uit de corduroy met een naadtoeslag van 1 centimeter.

Knip de hengsels; twee stroken van 10 cm breed en 80 cm lang.

Knip de stroken van 35 cm x 5 cm ook uit de corduroy, dit deel gebruik je voor de binnenvoering, houd hier een halve centimeter naadtoeslag aan.

Knip het patroon voor de binnentas uit de katoen, houd ook hier een halve centimeter naadtoeslag aan.

beeld Jaco Hoeve

Knip het binnenzakje uit de katoen; een rechthoek van 10 cm breed en 12 cm hoog.

Werk alle delen af met een zigzagsteek.

Naai de stroken corduroy aan de katoen; de binnenkant.

Zoom de bovenkant van het zakje, werk eventueel af met een stukje stof van de buitenkant.

beeld Jaco Hoeve

Speld het zakje op de binnenvoering en stik de onder- en zijkanten.

Speld de voor- en achterkant van de binnenvoering op elkaar en naai de zij- en onderkant dicht. Laat de hoeken open.

Vouw de hoeken haaks op de zij- en ondernaad open en speld vast, zo ontstaat een bodem. Naai de hoeken dicht.

beeld Jaco Hoeve

Doe hetzelfde bij de buitentas; speld de goede kanten op elkaar, naai de zijnaden en de onderkant. Speld de hoeken haaks op de zij- en ondernaad en naai dicht.

Speld de hengsels in de lengte dubbel met de goede kant op elkaar. Naai dicht.

Keer de hengsels en stik op de rand door.

beeld Jaco Hoeve

Zet de magneetsluiting vast in de binnenvoering op de rand van de corduroy.

Keer de buitentas met de goede kant naar binnen, de binnentas met de goede kant naar buiten. Schuif de binnentas in de buitentas. De goede kanten zitten nu tegen elkaar aan.

Speld de hengsels tussen de binnen- en de buitentas. De hengsels moeten tussen de stoffen zitten, naar beneden gericht en zijn dus niet zichtbaar.

Stik de bovenrand van de tas, maar laat een keergat open van 6 tot 8 cm.

Keer de tas.

Stik de bovenzijde van de tas door, hiermee is het keergat meteen dichtgemaakt.