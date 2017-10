Compacte Seat Ibiza groeit vooral vanbinnen

Al dertig jaar behoort de Ibiza bij Seat tot de vaste speler in het programma. De nieuwste oplage deelt zijn bodemgroep met de nieuwe Volkswagen Polo.

Seat begon in 1953 in Spanje met de licentiebouw van diverse Fiatmodellen. Volkswagen kocht in 1986 een groot deel van de aandelen, waarna Seat in 1990 volledig werd ingelijfd door het Duitse concern. Seat beschikt bij de ontwikkeling van haar modellen over vrijwel alle technieken en onderdelen van Volkswagen. Zo gebruikt Seat voor de Ibiza al vanaf de tweede generatie het vertrouwde onderstel van de Volkswagen Polo.

Binnen de Volkswagen Groep wordt het merendeel van de modellen gebouwd op het zogenaamde MQB-platform, met een laag gewicht als belangrijk kenmerk. Dit platform is bovendien voorbereid op tal van moderne, al dan niet elektronische, voorzieningen voor comfort en veiligheid. Het is nu voor het eerst dat ook kleinere modellen binnen de Volkswagen Groep hier gebruik van maken. Zo ook de Ibiza.

De nieuwe Seat Ibiza is net iets eerder te koop dan de eveneens nieuwe Volkwagen Polo. Dat betekent dat de Ibiza de primeur krijgt van het MQB-platform. Ten opzichte van het vorige model is de wielbasis flink toegenomen. Die maat staat voor binnenruimte en comfort. De carrosserie is een dikke 2 centimeter korter; toch verliest de Ibiza niet aan ruimte vanwege een grotere breedte. Die breedte zorgt er ook voor dat de wielen op beide assen verder uit elkaar staan, wat de rijstabiliteit verbetert. In hoogte levert de nieuwe Ibiza fractioneel in. Dat zorgt voor een betere luchtgeleiding en een lager verbruik.

Het meest illustratief voor de toegenomen binnenruimte is het bagagevolume. Dat bedraagt minimaal 355 liter en groeit tot 1165 liter als de bank in delen wordt neergeklapt. Daarin zit een winst ten opzichte van het vorige model met respectievelijk 63 en 227 liter! Passagiers op de achterbank profiteren van meer beenruimte. Ondanks de lagere carrosserie blijkt ook de hoofdruimte in orde. De fabrikant plaatste de zitting lager. De nieuwe Seat Ibiza behoort officieel tot het zogenaamde B-segment, met daarin auto’s zoals de Renault Clio en de Opel Corsa, maar kan qua ruimteaanbod moeiteloos wedijveren met middenklasssers van een jaar of tien geleden.

Scherp door de bocht

De nieuwe Seat Ibiza is in deze 1 liter turbo FR-versie 27 kg zwaarder dan zijn voorganger. Dat komt vooral door extra voorzieningen die nu standaard zijn. Een voordeel is wel dat de auto met 1000 kg meer mag trekken.

Motorisch is de Ibiza op dit moment alleen maar verkrijgbaar met een 1 liter driecilinder. Die levert met turbo naar wens 95 of 115 pk. Een turboloze instapversie schopt het tot 75 pk. De 95 pk leverende turbo presteert onder Nederlandse omstandigheden meer dan voldoende. Dat komt vooral door zijn voldoende hoge trekkracht van 175 Nm. Ook dat is meer dan voorheen. De voorwielen worden aangedreven via een handgeschakelde vijfbak. Hoewel het geluid als driecilinder herkenbaar is, blijft het ook bij hogere toeren op de achtergrond. Het motortje blinkt verder uit in een gunstig gemiddeld brandstofverbruik van 1 op 16.

In dit geval wordt de 95 pk krachtbron gekoppeld aan het FR-uitrustingsniveau. Deze lettercombinatie staat bij Seat voor sportiviteit. Dit uitrustingsniveau beschikt onder meer over 16 inch lichtmetalen wielen, maar ook een wat stugger afgestemd sportonderstel. Dat blijkt gelukkig niet te hard. Net als de andere uitrustingsvarianten voldoet de Ibiza FR prima als gezinswagen. Oneffenheden worden nog steeds voldoende uitgefilterd. Wie wat vlotter rijdt, zal merken dat de auto mooi scherp door bochten gaat.

Bovendien past de wat sportievere afstemming heel goed bij de uitstraling van de auto. De strakke lijnen horen bij het fenomeen Ibiza. Alhoewel de nieuweling nog best wat trekjes heeft van zijn voorganger, liggen er ook overduidelijk parallellen met de grotere vijfdeurs Leon. Het interieur wordt voornamelijk in grijs en zwart uitgevoerd, met onder andere een brede, glanzend zwart balk over de volle breedte van het dashboard en op de deurpanelen. De FR voegt daar vrolijke rode stiksels en accenten op het meubilair aan toe. Die kleur kan de auto goed gebruiken. Alleen jammer dat er harde kunststoffen worden gebruikt precies op de plekken waar de inzittenden in aanraking komen met portierpanelen en middenconsole.

Seat verkoopt de Ibiza vanaf 15.900 euro voor een turboloze 1 liter. Met 95 pk komt de Style op 18.400 euro en de FR groeit door naar 19.600 euro.

Seat Ibiza 1.0 TSI FR

Topsnelheid 182 km/u

Acceleratie 10,9 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 16,0 kilometer

CO2-uitstoot 106 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 1000 kg

+

Uitstraling. Krachtige, tikkeltje sportieve uitstraling die in de pas loopt met de grotere Leon.

Motor. De 1 liter 3 cilinder met turbo presteert voldoende vlot en zuinig bij een laag geluidsniveau.

Ruimte. De binnenruimte is aanzienlijk toegenomen.

-

Harde kunststoffen. Precies op de plaatsen waar de bestuurder interieurpanelen raakt met elleboog en knie zitten harde kunststoffen.