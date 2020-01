Column: Zelf aan de slag bij de huisarts

Vorige week was het een week waarin ik soms niet kon geloven wat ik zag en hoorde.

Het begon er mee dat iemand me vertelde dat hij bij de huisarts een stukje weefsel had laten wegnemen om het te laten onderzoeken in het laboratorium van het ziekenhuis. Toen hij weg wilde gaan, overhandigde de huisarts hem een plastic zakje met daarin het afgenomen stukje huid in een kokertje. Hij had geaarzeld het aan te pakken maar de huisarts vertelde dat hij dat zelf in de brievenbus moest deponeren. Ja, de gewone brievenbus, die oranje. Toen hij vervolgens vroeg wie de hechting uit z’n wondje moest halen, had de huisarts gezegd dat hij dat door iemand mocht laten doen „die het kon.” Toen hij geschokt bleef zwijgen, had ze gezegd: „Maar het kan ook bij de assistente, hoor, maak maar een afspraak.” Hoewel de betrokken patiënt lovend is over z’n dokter, schudden we onthutst ons hoofd. Het is wachten op een klusdag bij de praktijk waarop we zelf aan de slag moeten, concludeerden we.

’s Avonds las ik op de website van de NOS dat whatsappen in de auto niet strafbaar is als de telefoon in de houder staat. Ja, het stond er echt. Appen met de telefoon in je hand kan je een fikse boete opleveren. Maar als het apparaat in de houder staat, kan de politie je niet beboeten omdat je mogelijk de navigatieapp gebruikt. En dat is legaal. Omdat ik uit ervaring weet dat appen onder het rijden op een telefoon in de houder nog gevaarlijker is dan op een telefoon in je hand, was ik in staat de NOS te bellen met de vraag of ze dit verhaal alsjeblieft van de site wilden halen. Dit melden is bijna een vorm van uitlokking om wel te gaan appen.

De volgende dag was er rumoer over het feit dat het kabinet het heftigste vuurwerk toch wil verbieden. De leider van de VVD, de Volkspartij voor Vuurwerk en Democratie, murmelde wat over voortschrijdend inzicht. En in een filmpje op de site van de NOS zag ik ’s avonds Geert Wilders, die zei dat hij tegen zo’n verbod is. „Wij zijn niet van het verbieden”, zei de blonde Libertijn. Ik begon zachtjes te lachen, wachtend op het vervolg waarin hij zou zeggen dat hij een grapje maakte. Het was immers de PVV die met het voorstel voor een boerkaverbod kwam. En is het niet Wilders die hoofddoekjes en de Koran wil verbieden? Het lachen verging me echter toen ik merkte dat er geen vervolg kwam. Hij meende het.

Toen ik direct daarna las dat de spaarrente naar 0 procent gaat, heb ik snel de laptop dichtgeklapt. Het was genoeg verbijstering voor een week.