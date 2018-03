Column: Met Pasen mee naar de kerk

„Pasen vier je samen.” Dat stond in de mail die ik toegestuurd kreeg. Nee, het was geen mail van het Leger des Heils, maar van m’n buurtsupermarkt. Als trouwe klant krijg ik namelijk iedere week een aantal persoonlijke aanbiedingen toegestuurd nadat ik me ooit opgegeven heb voor een spaarprogramma.

Pasen vier je samen. Dat stond er dus. Een zin die een predikant zo in het kerkblad had kunnen zetten. Dat de supermarkt hiermee een oproep deed om met Pasen naar de kerk te gaan, kon ik niet geloven.

Dat ook supermarkten interesse hebben in het paasfeest was me trouwens de afgelopen weken niet ontgaan. Overal in de winkels werd me ”vrolijk Pasen” gewenst en de schappen lagen vol met paashazen en paasstollen. En dat terwijl er rond Kerst nog door politici actie was gevoerd toen ze erachter kwamen dat supermarkten en warenhuizen geen kerst- en paasproducten meer verkochten, om moslimklanten niet te kwetsen. De kerstboom was ineens een winterboom geworden en de paashaas omgekat tot lentehaas. Schande, vonden deze voorvechters van dat wat ze onze Joods-christelijke traditie noemden.

Nu ben ik altijd bijzonder wantrouwig als niet-christenen ineens beginnen te roemen op de Joods-christelijke wortels van onze cultuur. Want meestal betekent zo’n lofrede dat ze noch van het Jodendom noch van het christendom iets weten. Als ze daar namelijk wel van op de hoogte zouden zijn, zouden ze nooit pleiten voor de verkoop van kerst- of paasproducten op grond van die Joods-christelijke wortels. Een Jood viert namelijk geen Kerst. En het loskoppelen van het christelijke paasfeest van het Joodse Pesach in de Vroege Kerk was zo ongeveer het leggen van de hoeksteen van de vervangingstheologie.

Met de mail van de buurtsuper nog op m’n scherm borrelde er ineens een griezelige gedachte op. Het zou toch niet zo zijn dat m’n buurtsuper me bespioneerde à la Facebook? En dat ze dus weten dat ik kerkelijk ben en niet gecharmeerd van holle kreten als ”vrolijk Pasen” en dat ze daarom maar iets inhoudelijkers in de aanbiedingenmail hadden gezet?

Die angst verdampte echter toen ik verderop in de mail las dat de supermarkt met zijn leus “Pasen vier je samen” aandacht vroeg voor een cultureel buurtfestijn ergens halverwege april. Wat dat buurtfeest met Pasen te maken heeft, snap ik alleen nog steeds niet. Daarom hoop ik maar dat klanten die leus hetzelfde lezen als ik deed. En ze massaal met Pasen hun buren meenemen naar de kerk.