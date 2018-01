Column: Een gezellig spelletje

Ik moet even iets rechtzetten. Mensen lazen in mijn vorige column dat we thuis vaker spelletjes doen. En wensen ons een „gezellige” tijd toe. Ook al heb ik dat niet zo verwoord, blijkbaar is de link ”spelletje” en ”gezelligheid” snel gelegd.

Maar dat punt heeft echt wat nuancering nodig. Met elkaar een spel doen brengt het beste, maar ook het slechtste in mensen naar boven. Tenminste, zo werkt dat bij ons.

Deze week las ik een berichtje over een werkgever die overwoog bij een sollicitatieronde zijn potentiële nieuwe werknemers te onderwerpen aan een lifttest. Hoe zou het zijn om met een bepaalde sollicitant een uur vast te zitten in een lift? vroeg hij zich af.

Het idee is natuurlijk wel aardig. Want in zo’n situatie weet je direct hoe iemand reageert op onverwachte gebeurtenissen. Of iemand een optimist of een pessimist is, een beetje flexibel of vastgeroest.

Een spelletje yahtzee zou ook weleens een goede sollicitatietest kunnen zijn. Zet wat sollicitanten bij elkaar en maak als werkgever aantekeningen, terwijl de stenen worden gegooid. Die notities zouden er dan als volgt uit kunnen zien.

Column: Grote straat

Sollicitant:

- benoemt steeds hoe groot de kans is dat de ander yahtzee of grote straat gooit (analytisch vermogen);

- zit steeds aan dobbelstenen, terwijl de ander nog bezig is zijn aantal ogen te tellen (schendt autonomie van collega’s);

- laat het gebeuren dat iemand aan z’n stenen zit, terwijl de ronde nog niet is afgelopen (moeite met grenzen aangeven);

- gooit boos stenen door de kamer, als die niet doen wat hij wil (extravert en emotioneel; legt schuld bij de ander);

- kijkt op telefoon en beantwoordt appjes terwijl hij eigenlijk aan de beurt is (denkt te kunnen multitasken; kans op burn-out);

- spreekt een ander moed in als die twee keer achter elkaar een streepje moet zetten (coachende eigenschappen);

- gooit 1+2+3+5+6, legt de ”1” apart en gaat voor yahtzee (positief ingesteld; wel ietwat onrealistisch).

Al deze situaties zijn uit het leven gegrepen.

Gezellig is dan niet helemaal het woord. Boeiend wel. En toch ook leuk, gelukkig.