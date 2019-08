Column: Camping met tien sterren

De jongens zijn het erover eens: wat een heerlijke camping is dit. Dit is duidelijk de beste van deze vakantie. En het goede nieuws: we blijven er nog heel lang.

Als ik vraag waarom ze zo enthousiast zijn, beginnen ze te praten. Het is daarna lastig er nog tussen te komen. Volgens ons drietal is duidelijk waarom deze plek minstens tien sterren verdient. Er is een trampoline. En er is wifi die niet continu wegvalt.

De wc-hokken zijn dichtbij. En schoon. Twee toiletpotten voor vijf personen betekent dat je bijna nooit hoeft te wachten. Er hangt wc-papier, dus gesleep met een eigen wc-rol is niet nodig.

Je kunt douchen zonder om de tien seconden op een knop voor warm water te hoeven drukken. Of een muntje in een apparaat te gooien. En er komt water uit de kraan dat je gewoon kunt drinken, zonder bang te hoeven zijn dat je buikpijn krijgt. Het is zelfs nog lekkerder dan water uit een fles (en nog een stuk goedkoper ook).

Er zijn vriendjes zat. En je verstaat ze allemaal. Er is een voetbalveld in de buurt. En er staan fietsen klaar, in precies de goede maat. Er is een huisdier om mee te knuffelen. En als het heel warm wordt, kan er een zwembad opgezet.

Iedereen heeft een eigen ruimte om te slapen. Er zijn kasten om je kleren in te leggen. En eentje die vol zit met speelgoed en spelletjes. Er is een bed met een degelijke matras. Erop ligt een lekker dik kussen.

Er zijn geen slaapzakken, waar je ’s nachts met je benen in vast komt te zitten, maar dekbedden. En insecten zie je hier bijna niet, vanwege de vele horren. En als het regent? Dan lig je droog.

Er is een grote koelkast. De boter blijft dus smeerbaar in plaats van vloeibaar te worden. En er komen geen klonten in de melk. Er is hagelslag en pindakaas te koop in de supermarkt, 200 meter verderop. En je vindt er zelfs bolognaise chips. Het bruine brood smaakt gewoon naar bruin brood, en is niet zuur of zoet of iets ertussenin.

De jongens zijn nog lang niet klaar met hun opsomming van voordelen van deze plek. Maar hun punt is inmiddels wel duidelijk.

Het is leuk om weg te zijn, maar nog heerlijker om weer thuis te komen.