Column: Brr... verandering

De supermarkt om de hoek is aan het verbouwen. De nieuwe manager heeft grootse plannen. Allereerst wat betreft het winkeloppervlak. Dat wordt bijna verdubbeld. Hij praat over een geweldige kans. En ondertussen wordt de buitengevel eruit gelicht om die een tiental meters verderop weer op te bouwen.

Voor mij is een grotere supermarkt ook handig. Bredere paden, meer keus. Misschien gaan de prijzen zelfs wel omlaag. Maar toch...

Ik ken die winkel op m’n duimpje. Weet precies waar de hagelslag staat. En loop altijd rechtstreeks naar de pakken melk. Het voelt zo vertrouwd. Daarom mopper ik toch wat in mezelf als ik mijn laatste boodschap voor de tijdelijke sluiting doe. Altijd die veranderingen...

Een tijdschrift dat ik graag lees, heeft er ook een handje van. Om de paar jaar is het raak. Dan gaat de hele boel weer op de schop. Andere lettertypes, andere cover, zelfs de vaste rubrieken zijn zoek. Het is vast beter. Maar: brr...

Veranderingen horen bij het leven. Nieuwe fases, nieuwe seizoenen. Wil je groeien, dan kun je niet blijven stilstaan. Zo werkt het niet alleen in de economie.

Het blijkt in de mens te zitten om daar enige huiver bij te voelen. Blijkbaar geeft het ons rust als we weten hoe dingen gaan. En hoeveel vertrouwen heb je in jezelf dat je in de nieuwe situatie je hoofd boven water kunt blijven houden? De een schakelt heel snel, de ander heeft daar wat meer tijd voor nodig.

Het is een onderwerp dat leeft, zeker nu ik bij de krant nadenk over ”innovatie”. En zo komt dit onderwerp zomaar ter sprake tijdens een avond waarop we met abonnees over vernieuwingen praten. Hard nodig, vinden ze. Ook om een nieuwe generatie te blijven trekken. Maar als het om concrete veranderingen gaat, voel je de tegenzin. „Het bestaande voelt allemaal zo vertrouwd.”

Er is ook een andere kant. Geweldig dat iemand die zichzelf omschrijft als persoon „die niet van veranderingen houdt”, voor vernieuwing wil gaan „om jonge mensen te blijven aanspreken.” Dan stap je dus over je eigen schaduw heen.

Inmiddels heb ik m’n eerste aankopen gedaan in de vernieuwde supermarkt. De hagelslag? Het is echt even zoeken. En waarom staan de pakken melk nu rechts in plaats van links? Toch heb ik de bedrijfsleider van harte gefeliciteerd. Wat een mooie winkel is het geworden. Klaar voor de toekomst. En daar profiteer ik uiteraard zelf als eerste van.