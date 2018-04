Broccolicouscous met citroen, zalm en pesto

Ja hoor. Daar tuimelen de eerste stukjes broccolistronk terug de pan in. Nog voor ik mijn zoons hun portie groente had opgeschept, wist ik dat het zou gebeuren. Voor de stevige, lichtgroene delen van de broccoli halen ze hun neus op.

En ze zijn niet de enigen: de roosjes van broccoli (en bloemkool) zijn in de keuken geliefder dan de stronk. Ook bij mij haalt de stam niet altijd de pan. Maar dat is omdat ik tijdens het schoonmaken graag stukjes geschilde broccolistronk eet. Verrassende rauwkost is het. Lijkt een beetje op koolrabi. Is lekkerder dan de roosjes eigenlijk. Of ben ik de enige die van broccolistammetjes houdt?

Nou, vast niet. Het lijkt me onwaarschijnlijk, en sinds ik een bak broccolirijst –zoals dat in het koelvak zo mooi heet– kocht, weet ik het zeker. Ook groenteverwerkers zijn dol op broccolistronken. Je kunt er een prima verdienmodel mee opzetten: de roosjes stop je in het ene zakje, de grove delen van de stam verhaksel je tot hippe kruimels en daarmee vul je een ander zakje. Met hier en daar een roosje erdoor natuurlijk, zodat de lichtgroene ‘rijst’ een tot broccoli te herleiden donkergroen spikkeltje krijgt.

Ik trap graag in die handige verkooptruc. Omdat deze stronkencouscous een mooie manier van restverwerking is. En vooral omdat zo’n kant-en-klare bak superhandig is. Scheelt een boel gehannes met een te kleine hakmolen (wie een keukenmachine met ruime kom heeft, is hier duidelijk in het voordeel). Maar om te bewijzen dat het wel mogelijk is (en natuurlijk omdat het past in het homemade-ideaalplaatje!) ging ik toch met staafmixer en hakmolentje aan de slag.

Nu zou ik dus voortaan alle stammetjes kunnen laten metamorfoseren tot groene couscous. Maar op gekookte-broccolidagen blijf ik stug wat stukjes stronk meekoken. Een principekwestie, zeg maar.

O ja, verhakseld gaan de stammetjes er hier dus wel bij iedereen in. Althans, in deze variant: vermengd met echte couscous en met citroendressing erdoor.

Broccolicouscous

Ingrediënten

- 400 g broccoli, plus een extra stronk zonder roosjes (merendeels stammetjes met alleen een klein beetje roosjes voor de kleur kan ook)

- 125 g couscous

- 1 citroen

- bosje platte peterselie (richtlijn: 15 à 20 g)

- 3 grote el (olijf)olie plus extra om in te bakken

- 2 tenen knoflook

- zout, peper, pijnboompitjes om te bestrooien

- lekker voor erbij: zalmfilet en groene pesto

Bereiding

Maak de broccoli schoon: verwijder de uitgedroogde onderkant van de stronk en was de broccoli. Droog daarna goed af. Verkruimel de stronk en de roosjes (in delen) in de hakmolen (van de staafmixer) of de keukenmachine. Let op dat je niet te lang hakt. Snijd de peterselie fijn.

Doe de couscous in een pan, met een snuf zout. Doe er zo veel kokend water op dat de couscous net –maar dan ook echt net– onder staat. Leg het deksel op de pan en laat wellen tot het vocht is opgenomen. Roer door met een vork.

Pel de knoflook en hak fijn. Rasp de gele schil van de citroen. Pers de citroen daarna uit. Klop een dressing van olie, citroensap en -rasp, knoflook, zout en peper.

(Bak, indien gewenst, de gemalen broccoli kort aan in een scheutje olijfolie. Hierdoor is hij iets minder rauw. Lekker, maar niet noodzakelijk.)

Schep de broccoli, de couscous en de peterselie door elkaar. Meng de dressing erdoorheen. Proef tussendoor of er voldoende dressing is toegevoegd. Rooster de pijnboompitjes en strooi ze eroverheen. Serveer met rosé gebakken zalmfilet en een lepel pesto.