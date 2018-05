Bouwen met de smartphone

De tijd waarin waterpas en meetlint tot de standaarduitrusting van de timmerman behoorden, lijkt voorbij. Nieuwe snufjes voor de smartphone en tablet winnen terrein op de bouwplaats.

De telefoon is tot in de haarvaten van ons leven doorgedrongen. Zo ook in de bouwkeet. Ontwikkelaars en bouwbedrijven spelen daar handig op in met nieuwe gadgets die het leven op de bouwplaats een stuk gemakkelijker moeten maken.

Innovatief meten

Een kersvers voorbeeld van zo’n product is de Moasure One. Dit apparaatje van 6 centimeter breed en nog geen 2 centimeter dik werd vorige maand geïntroduceerd en kan worden gebruikt om ingewikkelde metingen te verrichten. Dat gaat heel innovatief: gebruikers schakelen de gadget in op punt A en lopen daarna naar punt B. Het apparaatje volgt ondertussen de bewegingen en meet de afstand, waarna het resultaat zichtbaar is in de bijbehorende app. „De Moasure One werkt langs muren en obstakels alsof ze er helemaal niet zijn”, meldt het introductiefilmpje.

De bijbehorende beelden zijn inderdaad indrukwekkend: lengte, hoogte, oppervlakken en omtrekken, inhoud, hellingen en hoeken vormen geen enkel probleem. Wie het ding op zak heeft, kan in het vervolg zonder meetlint, gradenboog of laserapparaat op pad.

De Suaoki P7 werkt op ongeveer dezelfde manier: het meetapparaatje werkt net als een gewone meetlaser, maar stuurt de gegevens direct door naar een app. Onthouden of opschrijven is dus niet meer nodig: de Suaoki P7 regelt het, net als de Moasure One, helemaal zelf.

Door de muur kijken

Voor installateurs en loodgieters is er de Walabot. Met deze sensor voor Androidsmartphones kan tot op een diepte van 10 centimeter worden gezien wat er achter de muur ligt. „De Walabot detecteert leidingen, pijlers, draden, bewegende knaagdieren en meer. Bovendien kan de gevoeligheid worden aangepast voor specifieke constructies”, vertellen de makers op hun website. Handig is dat het doorgelichte oppervlak in de app wordt opgeslagen, zodat het heel eenvoudig nog eens kan worden bekeken. De sensor is bijna net zo groot als een gewone smartphone en kost 165 euro. Het voordeel van de Walabot is dat professionals in de bouw niet langer een speciale camera hoeven mee te sjouwen. Het apparaatje past gemakkelijk in een gereedschapskist of zelfs in een jaszak.

Slagvaste smartphone

Het gebruik van dit moderne gereedschap vereist natuurlijk wel een smartphone die ook tegen een stootje kan. Gelukkig zijn er speciale bouwtelefoons te koop die even crashbestendig als slim zijn.

Wie de Cat S61 koopt, heeft bijvoorbeeld smartphone die wel wat kan hebben. Bovendien biedt de telefoon een laser die 10 meter kan overbruggen, een sensor voor vluchtige organische stoffen en een functie om de luchtkwaliteit meten. Door de ingebouwde warmtemeter is een grote warmtebeeldcamera nooit meer nodig. Dat scheelt veel ruimte in de werkbus.

Terrein te winnen

De taak van ‘ouderwets’ gereedschap wordt dus steeds vaker overgenomen door nieuwerwetse gadgets. En doordat veel gegevens, zoals metingen en indelingen van gebouwen, direct naar kantoor kunnen worden gestuurd, wordt de communicatie tijdens bouwprojecten een stuk eenvoudiger.

Toch betekent de opkomst van speciale bouwgadgets niet dat er geen terrein meer te winnen valt. Er zijn steeds meer bedrijven die ”augmented reality” en 3D- en 4D-modellen toepassen, maar vooral de kleinere bouwbedrijven laten deze technieken nog links liggen omdat deze nu te duur zijn of te weinig rendement bieden.

”Augmented reality”-toepassingen, waarbij een virtuele werkelijkheid in de bestaande werkelijkheid wordt geprojecteerd, staat in veel gevallen nog in de kinderschoenen. Er zijn wel bedrijven die een speciale app ontwikkelen waarmee een toekomstig gebouw of een technische oplossing direct op het scherm van een telefoon kan worden geprojecteerd, maar aan de ontwikkeling hangt vaak een prijskaartje van tienduizenden euro’s.

Tegelijkertijd kent de technologie ook haar beperkingen. Zo raakt de accu van een smartphone sneller leeg door de nieuwe snufjes. En is niet elke app is voor elke soort telefoon beschikbaar.

Toon is gezet

Dat neemt niet weg dat de toon is gezet. Als de smartphone als meetlint en waterpas kan worden gebruikt, zijn er vast veel meer mogelijkheden. Misschien wordt in de toekomst de helft van al het gereedschap overbodig gemaakt door smartphonevarianten. Maar als je dan je smartphone thuis laat liggen, staat het hele concept alsnog op losse schroeven.