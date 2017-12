Borsjtsj: Soep uit het oosten

Soep is een universeel gerecht. Mensen maken het overal ter wereld. Maar het verschilt per regio nogal wat erin wordt gestopt. Dat heeft trouwens niet per se met beschikbaarheid te maken, eerder met kookgewoonten.

Neem bijvoorbeeld rode biet. Dat is in oostelijke landen als Oekraïne, Polen, Rusland en Wit-Rusland –zoals we vroeger zeiden: achter het IJzeren Gordijn– een populair ingrediënt voor een soep met de naam borsjtsj.

Nu zijn bieten in Nederland toch ook een heel alledaagse groente. Goedkoop ook nog eens en zonder problemen lang te bewaren. Maar er regelmatig eens een verwarmend soepje van koken: dat zit niet zo in ons systeem. Zelfs als je er positieve ervaringen mee hebt, is het niet het eerste wat in je opkomt als je zin hebt in soep. Terwijl het een heel smakelijk gerecht is en het eindresultaat er ook nog eens mooi uitziet – lees: bepaald niet grauw en Oostblokachtig.

Bieten hebben sowieso veel mee. De rood geaderde binnenkant van deze knol ziet er spectaculair uit. Bieten hebben gewoonlijk ook veel smaak: iets zoetigs, iets aards en misschien zelfs iets hartigs. Je hoeft er eigenlijk weinig aan toe te voegen. En de verleiding is groot om er, als je een pan van die knollen hebt gekookt, een uit het vuistje op te eten – als je ervan houdt, natuurlijk.

Het nadeel van bieten is dat het in de winter wel lang duurt voor ze gaar zijn, als je ze in hun geheel en met vel en al kookt. Voor dit recept heb ik ze geschild en in blokjes gesneden, naar aanleiding van een tip van een lezer. Dat scheelt een hoop tijd. Eventuele weglekkende voedings-, smaak- en kleurstoffen –allemaal puur natuur natuurlijk– blijven in de pan en eet je dus uiteindelijk gewoon op.

In de basis is dit natuurlijk een eenvoudig soepje. Wie een goedgevulde voorraadkast heeft, hoeft er wellicht de deur niet voor uit. De koolrabi is eventueel te vervangen door wat witte kool. De mierikswortel voegt wat scherpte toe, maar is niet onmisbaar. Maar de zure room zou ik niet schrappen: die geeft deze soep net wat extra’s. En is het is ook heel erg authentiek. Russen zijn dol op zure room.

Borsjtsj

Ingrediënten

- 1 grote ui of twee kleine uien

- olie

- 4 -5 rode bieten (ca. 500 g)

- 1 winterwortel

- 2 stengels bleekselderij

- 1 koolrabi

- 1 aardappel

- 2,5 liter (runder)bouillon

- 1 blik gepelde tomaten (in blokjes)

- 50 g vluggort

- 1 el mierikswortel

- peper en zout

- zure room

Bereiding

Pel en snipper de ui. Neem een grote soeppan, giet er een scheutje olie in laat de snippers ui hier een minuut of vijf op laag vuur in fruiten. Schil de andere groenten en snijd alles in blokjes van ongeveer een centimeter. Doe ze in de pan en laat een paar minuten mee fruiten. Giet de bouillon en de tomatenblokjes erbij en breng alles aan de kook. Roer zodra de soep kookt de vluggort erdoor. Draai het vuur lager en leg een deksel op de pan. Test na 15 minuten of de groenten gaar (zacht) zijn. Zo niet, laat de soep dan nog een minuut of vijf pruttelen. Breng op smaak met peper, zout en een flinke schep mierikswortel.

Geen borsjtsj zonder zure room. Zet een schaaltje losgeklopte room op tafel, zodat iedereen zich daar zelf van kan bedienen.