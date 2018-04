BMW X2 is gewoon een ander smaakje van de X1

SUV’s en cross-overs zijn in de hele wereld mateloos populair. Daarom zoeken fabrikanten naar manieren om met bestaande technieken meer smaken te bieden. Zo’n extra smaakje is de nieuwe BMW X2.

Het SUV-avontuur van BMW begon ooit met de grote X5. Daarvan heeft het merk nu al de derde generatie in het programma. De X3 was de volgende stap, op de hielen gezeten door de kleinere X1. Met de sportiever ogende X6 en X4 wordt er op het bestaande thema voortgeborduurd. En dan is er ineens een X2. Waar krijgt die auto een plekje in het nog steeds groeiende aanbod van de Duitse fabrikant?

De BMW X2 blijkt korter en lager te zijn dan de al bestaande X1. De bodemvrijheid is identiek. De bodemgroep van beide auto’s is eveneens hetzelfde en vormt ook één familie met de Mini Countryman. Wie kiest voor een BMW X2 met tweewielaandrijving, krijgt net als bij de X1 en de Countryman aandrijving op de voorwielen. Zodra er xDrive in de typenaam staat, wordt er bij BMW gesproken over vierwielaandrijving.

Eigenlijk mag de conclusie worden getrokken dat de X2 gewoon een ander smaakje is van de X1. De marketingmensen gooien er prachtige termen tegen aan. Maar feit is dat BMW twee gelijkwaardige modellen neerzet. Heel slim vraagt het merk voor de nieuwe X2 net wat extra geld. In uitstraling is de X2 wat sportiever, zeg maar meer een cross-over. Toch is het tegelijk even wennen aan de erg groot uitgevallen nieren als grille. De zijkanten staan schuin.

Gele stiksels

Bij het exemplaar van deze test valt niet alleen de goudgele kleur op. De dorpels en de onderkanten van de portieren zijn extra aangezet met donkergrijze accenten. Die kleur komt midden op de bumper terug en rondom de diffuser achter. De wielkastranden tonen extra groot en stoer door een randje donkergrijs. Waar de X1 vooral hoog en open is, is de X2 meer gedrongen, sportiever en geslotener van karakter.

De buitenkant van de X2 heeft een heel eigen karakter. Maar dat geldt juist niet voor het interieur. De inrichting is vrijwel identiek aan die van de al bestaande X1. Alleen leggen materialen en kleuren specifieke accenten. De gele stiksels en randen rond de vloermatten sluiten fraai aan bij de buitenkleur.

Ondanks goede verstelmogelijkheden zijn de stoelen aan de smalle kant. De interieurruimte kan nog het best worden vergeleken met die van een ruim bemeten middenklasser. De X2 biedt genoeg plaats voor twee volwassenen achterin. De lengte van de zitting is zeker niet overdreven. De opklapbare armleuning zorgt tijdens lange ritten wel voor extra comfort. Alle denkbare gadgets zijn verder te bestellen.

BMW levert de nieuwe X2 met twee benzine- en drie dieselmotoren. Aan de basis staat een 140 pk sterke 1,5 liter driecilinder, terwijl ook een 2 liter viercilinder mogelijk is van maar liefst 192 pk. De dieselmotor is altijd een 2 liter met vermogens van 150, via 190 tot 231 pk. Vierwielaandrijving is beschikbaar of in een aantal gevallen zelfs standaard in combinatie met alle viercilindermotoren.

Fors brandstofverbruik

De xDrive20d levert behalve 190 pk ook een overtuigend koppel van 400 Nm. De auto heeft maar 7,7 seconden nodig om de 100 km/u te bereiken. De automatisch schakelende versnellingsbak beschikt over acht overbrengingen. Schakelen gaat zonder dat de techniek dit aan de inzittenden laat voelen. Maar een krachtige motor, automaat en vierwielaandrijving zorgen samen wel voor een fors brandstofverbruik van 1 op 12,5.

Net als bij de X1 is het onderstel van de nieuwe X2 plezierig van afstemming. BMW’s zijn niet noodzakelijkerwijs plankharde auto’s meer die alleen zijn ingesteld op sportief rijden. De standaard afstemming van de X2 is juist opmerkelijk vergeeflijk en comfortabel. Niet vreemd, omdat de meeste kopers een gezin hebben. Praktisch nut telt dan ook in belangrijke mate mee.

Qua bagagevolume blijft de X2 achter bij de hogere X1. Maar met minimaal 470 liter kan een gemiddeld gezin prima uit de voeten. Met de achterbank neergeklapt in drie delen groeit de bagageruimte tot 1355 liter.

De prijslijsten van de X2 en de X1 laten zien dat de nieuwste telg duurder uitvalt. De reeks begint met de X2 sDrive18i voor 44.895 euro. Voor 43.331 euro rijdt de BMW-dealer de technisch identieke X1 naar buiten. Dat verschil van een dikke 1500 euro blijft over de hele linie overeind. De X2 xDrive20d kost al snel 59.895 euro, dus zal door particuliere kopers niet zomaar worden aangeschaft.

BMW X2 xDrive 20d

Topsnelheid 221 km/u

Acceleratie 7,7 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 12,5 liter/100 km

CO2-uitstoot 121 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 2000 kg

+

Uitstraling. Gedrongen en sportief: een eigen karakter.

Comfort. Rijgedrag is verrassend comfortabel. Voldoende ruimte.

-

Prijs. BMW’s zijn geen goedkope auto’s. Zeker als er bij de X2 voor een zwaardere motor met vierwielaandrijving en automaat wordt gekozen.

Verbruik. De moderne 2 liter diesel is gekoppeld aan een achttrapsautomaat die doorgaans het verbruik in toom houdt. Maar 1 op 12,5 is niet opmerkelijk gunstig.