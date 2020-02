Bloemen borduren

Een boekenlegger of iets dergelijks borduren was in de tijd dat handwerken nog gewoon een schoolvak was een van de eerste projecten die je kreeg voorgeschoteld. Als vanzelf maakte je zo kennis met telpatronen en de kruis- en de kettingsteek. Wie die achtergrondkennis ontbeert maar graag eens aan een borduurwerkje zou willen beginnen, kan vast wel uit de voeten met ”Hip & trendy borduren”. De auteur legt alles uit, ook de meest basale stappen: bijvoorbeeld hoe je borduurgaren splijt en een draad aanhecht. Vervolgens beschrijft ze drie eenvoudige werkstukken waar je ook zonder voorkennis aan kunt beginnen en waarmee je en passant een aantal steken oefent. Daarna is het tijd voor meer ingewikkelde projecten: kleurige bloemenkransen, applicaties voor op kleding of een boodschappentas met geborduurde tekst. Minpuntje: je krijgt als lezer geen duidelijk beeld van de afwerking van de verschillende projecten, die overigens wel wordt beschreven. Alle borduursels zijn vastgeklemd in een borduurring gefotografeerd.

Hip & trendy borduren. Originele borduurwerkjes voor beginners, Libby Moore; uitg. Deltas, 112 pag.; € 16,95

Een kleedje knopen

Smyrna is een klassieke knooptechniek waarbij lusjes garen met behulp van een haak aan een stramien worden bevestigd. Denk aan kleurige Perzische kleden: die worden op die manier gemaakt. Het wat ruige uiterlijk is een belangrijk kenmerk van geknoopte werkstukken. Voor het zelf maken van een wanddecoratie of een kussenhoes heb je niet bijzonder veel materiaal nodig: een stuk stramien, wol en een smyrnahaak. En een patroon, natuurlijk. Daarin voorziet het boek ”Smyrna, knopen, latchhooking”. Een kleedje knopen: dat klinkt misschien wat stoffig. Maar de ontwerpen in dit boek zijn vooral fris en eigentijds. Bijvoorbeeld een harig mandje, onderzetters en een wandversiering van grote pompons. Handig hoef je voor smyrna knopen niet te zijn, meent de auteur van het boek. De techniek leer je gemakkelijk. Daarna is het een kwestie van rij na rij het patroon volgen.

Smyrna, knopen, latch hooking. Technieken en ontwerpen, Julie Robert; uitg. Kosmos, 128 pag.; € 22,50.

Punch needling

Voor de handwerktechniek ”punch needling” bestaat geen Nederlandse naam. Dat zou de indruk kunnen wekken dat het om een nieuwe vinding gaat, maar dat is toch niet het geval. In de negentiende eeuw gebruikten ambachtslieden deze techniek, die het midden houdt tussen smyrna knopen en borduren, al. Bij smyrna wordt er voor elke ‘steek’ een los draadje gebruikt. Bij het punchen wordt de draad steek na steek, net als bij borduren, op de ondergrond aangebracht. Het resultaat is een werkstuk met veel reliëf en detail: een van de charmes van punch needling. In het boek ”Punch needle” legt de auteur aan de hand van talrijke illustraties uit hoe je deze techniek toepast en welke steken er zijn. De tekeningen en werkbeschrijvingen –voor broches, tassen en wanddecoraties– helpen de beginnende puncher op weg.

Punch needle. Leer stap voor stap de techniek en maak prachtige accessoires, Arounna Khounnoraj; uitg. Manteau; 160 pag.; € 22,50.