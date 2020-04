Bloem uit een alternatief circuit: Iers sodabrood

Helaas is er dezer dagen vooral veel somber nieuws te melden. Je zou haast over het hoofd zien dat er ook nog weleens iets meevalt. Bijvoorbeeld dat het land al bijna een maand grotendeels op slot zit, maar dat de winkels niettemin nog altijd vol met voedsel liggen. Er is veel angst en onzekerheid, maar voor honger hoeft niemand te vrezen. Althans niet in Nederland. Hamsteren was dus nergens voor nodig, zou je met terugwerkende kracht kunnen concluderen.

Zelf heb ik wel spijt dat ik aan het begin van de lockdown niet nog een paar pakken bloem en zelfrijzend bakmeel heb ingeslagen. Op de een of andere manier slagen de supermarkten er maar niet in om die voorraden aan te vullen. En zonder deze basale producten is het lastig bechamelsaus maken of pannenkoeken of dadelcake bakken.

Maar gelukkig bestaat er ook een alternatief circuit. Op sociale media –de hedendaagse digitale dorpspomp– sporen mensen elkaar aan om het vooral eens bij een graanmolen te proberen; de bloemschaarste is kennelijk een nationaal probleem. Ik sloeg mijn slag bij een biologische winkel. En kreeg spontaan inspiratie voor het bakken van brood. Voor de verandering eens niet met gist, maar met dubbelkoolzure soda als rijsmiddel. Dat is de manier waarop dat in Ierland gedaan wordt. Zo’n brood staat in een oogwenk in de oven. Kneden en rijzen is niet nodig. Nadeeltje: het wordt wel snel droog, zo’n sodabrood.

beeld Geertje Bikker-Otten

Iers sodabrood

Ingrediënten (voor 1 rond brood of 6-8 kleine broodjes): 450 g bloem, 1 tl zout, 1 tl dubbelkoolzure soda, 325-350 ml karnemelk.

Bereiding

Verwarm de oven voor op 210 graden Celsius (heteluchtoven) of 230 graden Celsius (conventionele oven).

Zeef alle droge bestanddelen in een kom. Maak een kuiltje in het midden. Giet daar het grootste deel van de karnemelk in. Meng met een draaiende beweging met één hand de bloem vanaf de zijkant met de karnemelk. Het deeg dat zo ontstaat moet tamelijk zacht zijn maar niet zo vochtig of kleverig dat het onhandelbaar is. Voeg eventueel wat meer karnemelk toe als het te droog is.

Leg het deeg op een met bloem bestoven werkblad en kneed het even kort door om het meer samenhang te geven. Duw de deegbal met de hand enigszins plat tot een cirkel met een hoogte van zo’n 2,5 centimeter. Kerf met een scherp mes een kruis in de bovenkant. Leg het deeg op een bakplaat, schuif die in de oven en laat het brood 20 minuten bakken. Verlaag daarna de oventemperatuur naar 180 graden Celsius (heteluchtoven) of 200 graden Celsius (conventionele oven). Laat het brood nog ongeveer een kwartier bakken. Test of het brood gaar is door op de onderkant te kloppen. Als het hol klinkt is het goed. Laat het brood op een rooster afkoelen.

Variatie 1: Op basis van hetzelfde deeg kunnen ook kleine broodjes worden gebakken. Steek daarvoor met een koekjesvorm rondjes uit de deegcirkel van 2,5 centimeter. Deze broodjes zijn na ongeveer 20 minuten bakken gaar.

Variatie 2: Voeg ongeveer 2 eetlepels verse, fijngehakte tuinkruiden aan het deeg toe, bijvoorbeeld rozemarijn, salie, tijm, peterselie of citroenmelisse of een combinatie daarvan.