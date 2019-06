Bijzondere marinezeilschepen

Donderdag 20 juni zeilen zo’n dertig tallships, replica’s en grote marinezeezeilschepen uit dertien landen de haven van Scheveningen binnen. De schepen doen mee aan de Liberty Tall Ships Regatta, die start in Rouen in Normandië vanwege 75 jaar D-day en Scheveningen is de finishplaats. In de dagen erna zijn tijdens ”Sail op Scheveningen” de boten niet alleen te bezichtigen in de haven, maar het publiek mag de schepen ook gratis op. De vloot bevat marinezeilschepen uit de VS, Mexico, Brazilië, Oman, Roemenië en Frankrijk. Ook een aantal replica’s van schepen uit de Gouden Eeuw uit Spanje en Rusland zijn te bewonderen in de haven van Scheveningen. Veel van deze schepen varen over de hele wereld en zijn alleen te zien bij grote internationale maritieme evenementen.

>>sailopscheveningen.nl

Beleef het wad

De Waddenzee is een van de laatste grote getijdengebieden waar natuurkrachten hun gang kunnen gaan. Tien jaar geleden werd het Werelderfgoed. Om hierbij stil te staan wordt op zaterdag 29 juni de Dag van het Wad gehouden, met aandacht voor het unieke gebied en de kwetsbare kant hiervan. Bezoekers kunnen via uiteenlopende evenementen kennismaken met de Waddenzee. In het hele Nederlandse Waddengebied, zowel op de eilanden als op het vasteland, is er een grote verscheidenheid aan activiteiten. Zo zetten musea hun deuren open, vertellen jutters spannende verhalen, zijn er diverse themawadlooptochten, vertrekken er vanaf Terschelling tochten om zeehonden te spotten, kan men vanuit Ferwert fietsen langs historische boerderijen en de zeedijk, en is het mogelijk om met een gids op Schiermonikoog naar bijzondere vogels te speuren. En wie na afloop van een activiteit trek gekregen heeft, kan in diverse restaurants terecht voor een speciaal Waddenmenu.

>>visitwadden.nl

Boerenfair

Een enthousiaste boerenfamilie stond aan de wieg van de Farm & Country Fair. De beurs, gebaseerd op de grote Engelse plattelandsshows, wordt gehouden op 21 en 22 juni in Aalten in de Achterhoek. Het uitgestrekte terrein is opgedeeld in diverse themapleinen: een vintageplein, wolplein (met schapen en allerlei soorten wol), een agripark met landbouwgerelateerde stands. Op het delicatessenplein zijn regelmatig presentaties over het werken met bijzondere basisproducten uit de landbouw en er worden gerechten gemaakt met melk van verschillende rassen koeien. In de verschillende dierendorpen vinden rassenkeuringen en shows plaats. Naast allerlei boerderijactiviteiten is er ook aandacht voor de Tweede Wereldoorlog met nagebouwde loopgraven, een commandopost en de aanwezigheid van voertuigen van Keep Them Rolling. Entree: 17,50 euro, kinderen 5 euro.

>>countryfair.nl