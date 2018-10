Bij krappe manoeuvres is een 5 meter lange Lexus best groot

De grote SUV van Lexus, de RX, heeft een facelift ondergaan en komt beschikbaar als een verlengde zevenzitter. Optimaal voor gezinnen.

Het Japanse topmerk uit de Toyota-stal, Lexus, is in ons land vooral bekend van een forse reeks hybridemodellen. In recente reclame-uitingen neemt het merk afscheid van het dieseltijdperk, waarin het zelf in slechts zeer bescheiden mate een rol heeft gespeeld.

Bij de RX 450h uit deze autotest ligt een 3,5 liter V6-motor onder de kap. De motor levert uit zichzelf al een vermogen van 263 pk en een koppel van 335 Nm. Maar dat is nog niet alles. Lexus vult de aandrijflijn aan met twee elektromotoren, samen goed voor een vermogen van 235 pk en een koppel van 335 Nm. Wie het uiterste van de grote SUV vraagt, kan rekenen op 313 pk en 335 Nm.

Machtig geluid

De overbrenging van de motorische krachten naar alle vier de wielen geschiedt door tussenkomst van een voorziening die niet te vergelijken is met een traditionele automaat, maar meer met een CVT. Dat betekent dat snelheid en motortoerental geen vaste verhouding hebben, maar kunnen worden gevarieerd. De elektromotor treedt hier als een soort buffer op en voorkomt dat bij snel accelereren het motortoerental hinderlijk hoog oploopt. De auto rijdt nadat hij is gestart eerst volledig elektrisch weg, waarna de motor afhankelijk van de omstandigheden automatisch inschakelt. De V6 maakt een machtig geluid, dat door de huidige trend van kleinere motoren bij steeds minder auto’s klinkt.

De facelift van de Lexus RX is niet enorm ingrijpend en blijft bij het niveau van bumpers, kleuren en wielen. Belangrijk is de komst van een tweede carrosserieversie: de verlengde L-versie. Die is achter de achteras met 11 centimeter gegroeid, waardoor er ruimte is ontstaan voor een derde zitrij. Goed nieuws voor grote gezinnen. De Lexus RX wordt daarmee een echte zevenzitter. De extra lengte zorgt er wel voor dat de auto groeit tot 5 meter. Dat is fors. Het manoeuvreren onder krappe omstandigheden vraagt om inzicht en goed spiegelen.

Zeven zitplaatsen, zoiets moet natuurlijk worden uitgeprobeerd. De extra toegevoegde zitrij klapt volledig elektrisch in de wagenvloer weg. De twee stoelen kunnen afzonderlijk van elkaar ook weer met een druk op de knop tevoorschijn worden getoverd. Uiteraard is voorzien in hoofdsteunen, rolgordels en zelfs een eigen paneel om de temperatuur te regelen. Ook voorziet Lexus de RX van USB-aansluitingen voor de achterste passagiers. Of beter: passagiertjes. Been- en hoofdruimte zijn voor volwassenen niet geschikt. Iemand van 1,75 meter lengte zit al met het hoofd tegen het dak. Als de tweede zitrij in de achterste stand staat, is er van beenruimte achterin helemaal geen sprake. Zowel de passagiers in het midden alsook de voorpassagiers moeten wat inschikkelijk zijn. Maar dan kunnen er echt zeven mensen mee die, waar ze ook precies in de auto zitten, worden omringd door maximale luxe.

Flink prijskaartje

De fraaie lederen bekleding is in twee kleuren uitgevoerd. Verder beschikt de RX over uitgebreid instelbare klimaatbeheersing. Het centrale scherm is fors en staat midden op het dashboard, zodat vrijwel iedereen er goed op kan kijken. Het instrumentarium is traditioneel van opbouw met een analoge snelheidsmeter, en een instrument dat aangeeft hoe de bestuurder met het hybridesysteem omgaat: zuinig, energiebesparend of juist uitermate kwistig.

Ook de boordcomputer houdt alle verrichtingen in de gaten en presenteert naar wens een verbruiksdiagram dat per gereden minuut aangeeft wat het verbruik is geweest. Gemiddeld verbruikt de RX 450hL in de praktijk 1 liter benzine op 12,2 kilometer. Met alleen de V6-benzinemotor zou deze auto een fors hoger verbruik hebben. Bovendien komt dit verbruik keurig overeen met de eerdere kennismaking met dit model in de korte variant.

Aan de nieuwe Lexus RX 450h hangt het flinke prijskaartje van 74.395 euro. Wie de stap maakt naar het tweede niveau, de Businessline van 81.995 euro, krijgt de keuze uit de verlengde versie voor 3900 euro meerprijs. Maar tot registratie eind dit jaar biedt Lexus een introductiekorting. Overigens zal de gemiddelde gebruiker van een Lexus RX zich niet direct druk maken over de aanschafprijs omdat dit type auto vooral zakelijk wordt gereden. Vanwege de relatief gunstige CO2-uitstoot betalen Lexuskopers een bescheiden bedrag aan bpm, dat al in genoemde prijzen is verwerkt.

Lexus RX 450hL

Topsnelheid 200 km/u

Acceleratie 8,0 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 8,2 liter/100 km

CO2-uitstoot 138 g/km

Aanhanggewicht (geremd) n.v.t.

+

Ruimte. Door zijn extra lengte biedt de RX 450hL enorm veel binnenruimte.

Comfort. Het rij- en zitcomfort van de SUV zijn van grote klasse, net als de fraaie materialen van de inrichting.

-

Formaat. De lengte van maar liefst 5 meter bevordert de overzichtelijkheid niet bij manoeuvres in krappe omstandigheden.

Aanhanger. Deze hybride mag geen caravan of trailer trekken.