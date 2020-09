Betaalbaarheid speelt Dacia dubbel in de kaart

Ooit begonnen als budgetmerk bouwt Dacia serieuze auto’s met moderne technieken. Maar de gunstige prijsstelling is gebleven. Dacia levert veel van zijn modellen tegenwoordig met een lpg-installatie en dat heeft een zeer gunstige invloed op de kilometerkostprijs.

Waar de meest compacte modellen tegenwoordig al snel tussen de 13.000 en 16.000 euro kosten, levert Dacia voor datzelfde bedrag een auto van een formaat groter. In het geval van de Sandero een 4,06 meter lange vijfdeurs met ruimte voor vier en 320 tot 1200 liter aan bagage. Een auto die er in de Stepwayversie stoer uitziet met zijn dakrails, kunststof randen langs de wielkuipen en over de dorpels en met aluminium accenten op de bumpers. Met de geteste 15th Anniversary-uitvoering viert Dacia het 15-jarig bestaan sinds de herstart op de Europese markt. Een auto die qua eigenschappen volledig meekan met toppers als de Corsa, Polo en 208.

beeld Tony Vos

Nu moet gezegd worden dat de vormgeving van het interieur net wat minder verfijnd is. Maar afgezet tegen de prijs is dat allesbehalve een schande. Zaken als airco, geïntegreerd navigatiesysteem en centrale vergrendeling zijn standaard.

Bovendien heeft de Dacia Sandero sinds kort de splinternieuwe 1 liter 3 cilinder met turbo uit de Renault Clio. Een krachtbron die met 100 pk voor prima prestaties zorgt. De af fabriek ingebouwde lpg-installatie verlaagt de CO2-uitstoot, waardoor de installatie vanwege een lagere bpm zichzelf bij aanschaf al heeft terugbetaald. Sterker nog, de Bifuelversie kost 1200 euro minder dan dezelfde auto alleen op benzine.

De prijs van 15.930 euro voor de meest complete Sandero Stepway 15th Anniversary is ronduit scherp, een bedrag waarvoor de concurrentie nauwelijks het basismodel kan bieden.

beeld Tony Vos

Dacia Sandero Bifuel

Energielabel: B

Topsnelheid: 174 km/u

Acceleratie: 0-100 km/h in 11,6 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld: 1 liter op 12,8 km (lpg)/14,3 (benzine)

CO2-uitstoot (WLTP): 123 g/km

Aanhanggewicht (geremd): 1090 kg

Prijs vanaf/geteste versie: 12.830/15.930 euro

beeld Tony Vos

Conclusie

+ Prestaties. De nieuwe 1 liter turbomotor paart goede prestaties aan een gunstig brandstofverbruik zowel op benzine als op lpg.

+ Aankleding. Deze 15th Anniversary-uitvoering is sfeervol ingericht met her en der blauwe accenten. Het schakelen tussen lpg en benzine gebeurt met een simpele drukknop.

+ Prijs. De nieuwe motor in de Sandero zorgt voor een B- in plaats van een G-label met een gunstige invloed op de bpm en dus de consumentenprijs.

- Stoelen. Alhoewel Dacia ze door de jaren heen al behoorlijk heeft verbeterd, blijven de stoelen behoorlijk vlak en dat kan zich wreken op lange ritten.