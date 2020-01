Deze bami is eenvoudig te bereiden. Een gezonde bami goreng maak je met volkoren mie.

Bereiding

1. Was de komkommer en de selderij.

2. Schaaf de komkommer in plakjes en maak er met wat selderij en azijn een salade van.

3. Kook de mie volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

4. Spoel de gare mie in een vergiet af met koud water en laat de mie goed uitlekken.

5. Maak de groenten schoon.

6. Snijd de ui in snippers, de prei in ringen en de wortel in kleine blokjes.

7. Verwijder van het pepertje een deel van de pitjes. Snijd het pepertje in reepjes.

8. Was de taugé.

9. Bak de varkenspoelet in de hete olie aan alle kanten bruin.

10. Voeg de ui, de peper en de wortel toe en roerbak dit in een paar minuten gaar.

11. Bak de prei mee gaar.

12. Voeg de uitgelekte mie toe en laat de mie al omscheppend heet worden.

13. Voeg de uitgelekte taugé toe en warm dit kort mee.

14. Hak de pinda´s grof.

15. Maak de bami op smaak met wat selderij en ketjap en strooi de pinda´s erover.

>>voedingscentrum.nl

½ komkommer

½ bosje selderij

azijn

150 gram volkoren mie

1 ui

1 prei

1 kleine winterwortel

1 rode peper

100 gram taugé

100 gram varkenspoelet

2 eetlepels olie

2 eetlepels ketjap manis

1 eetlepel ongezouten pinda’s

Dit recept is voor twee personen.