Bakken uit ”Het Laura’s Bakery Kinderbakboek”: M&M chocolate chip-koeken

Zelf aan de slag in de keuken, daar houden veel kinderen van. Maar vaak blijkt het –dat is tenminste hier thuis de ervaring– nog best ingewikkeld om een recept goed op te volgen.

In zo’n geval zijn de geïllustreerde receptbladen van foodblogger Laura Kieft van Laura’s Bakery heel bruikbaar. Laura werkte een aantal van haar succesrecepten om voor kinderen: stap voor stap en met een fleurige mini-illustratie per handeling. Die bladen (gratis te downloaden via laurasbakery.nl/printables) bleken zo populair dat er ook een kinderbakboek in dezelfde sfeer is uitgebracht: ”Het Laura’s Bakery kinderbakboek” (uitg. Forte culinair, € 20). Het heeft een handige ringband die oogt als een normale rug (zo blijft het boek openliggen!) en een coating waardoor de bladzijden minder snel vies worden. In het boek geeft Laura vooraf handige tips, bijvoorbeeld over hoe je een bakvorm bekleedt en over hoe je weet wanneer koekjes, cake of brownies („je hoeft er geen prikker in te steken, die truc werkt namelijk niet bij een brownie”) gaar zijn.

Omdat kinderboeken nu, in de Kinderboekenweek, extra in de belangstelling staan, geef ik een recept uit dit vrolijke boek door. Nagenoeg alle dertig recepten –van arretjescake met confetti, gekleurde schuimpjes en kwarkbroodjes tot Twixrepen, ijsjescupcakes en Nutella swirlkoekjes– vallen in de categorie écht zoet. Deze vrolijke M&M chocolate chip-koeken ook: geniet ervan.