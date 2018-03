Baanbrekende technologie in kleine 3D-printer

De 3D-printer is sinds de introductie snel populair geworden. Er zijn steeds meer 3D-printers voor consumenten. Die zijn kleiner en goedkoper, maar niet minder hoogstaand.

Het eerste wat opvalt, is dat de 3D-printer voor huis-tuin-en-keukengebruik erg klein is. Door slim te ontwerpen en alle onderdelen zo slim mogelijk te rangschikken, kunnen fabrikanten heel kleine printers maken. „Onze 3D-printer is net zo groot als een koffiezetapparaat”, vertelt Wesley Sparks van 3Devised. Daar is geen woord van gelogen: met een hoogte van slechts 20 centimeter en een breedte en diepte van 15 centimeter is zijn Pluto zelfs kleiner dan een Senseoapparaat. De printer past dan ook moeiteloos op een bureau – of aanrechtblad.

Betaalbaar

Voor de Pluto moet je wel wat dieper in de buidel tasten dan voor een Senseo: het apparaat kost ongeveer 570 euro. Gelukkig zijn er ook goedkopere alternatieven: voor de Migo, een apparaatje van ongeveer 18 bij 32 centimeter, betaal je slechts 120 euro. Voor het dubbele van dat bedrag heb je een Cubibot. „Voor de meeste mensen zijn 3D-printers te groot, te duur, te ingewikkeld of van te lage kwaliteit. Daarom wilden wij een product maken dat uiterst functioneel en tóch betaalbaar is”, vertelt Aria Noorazar van Cubibot. Dat lukt: op internet kiezen consumenten massaal voor zijn 3D-printers. De foto’s die Noorazar laat zien, tonen bovendien dat zijn printer verrassend gedetailleerd kan printen.

Gebruiksvriendelijk

Hét terugkerende thema onder fabrikanten is gebruiksvriendelijkheid. Dat benadrukt ook Noorazar. De allereerste 3D-printers waren vooral gericht op resultaat, waardoor gebruiksgemak weleens op de tweede plaats kwam. Consumenten willen daarentegen vooral een apparaat dat moeiteloos kan maken wat ze willen. Ingewikkelde technische ingrepen zijn aan hen niet besteed.

De producenten van 3D-printers leveren daarom nagenoeg allemaal simpele software óf een app waarmee in een handomdraai kant-en-klare ontwerpen kunnen worden afgedrukt. Noorazar: „Je hoeft geen expert of technologiefan te zijn om de printer te gebruiken, maar om je creativiteit een vliegende start te geven hebben we onze eigen designdatabase met veel ontwerpen toegevoegd.”

Dat is een slimme zet: de kleine 3D-printers voorzien daardoor niet alleen in de behoeften van gevorderde gebruikers, maar zorgen ook voor vraag. Doordat ze bijna standaard met sjablonen en apps worden geleverd, willen zelfs onervaren gebruikers een printer in huis halen. Daarmee kunnen ze tal van leuk uitziende ontwerpen printen – van kleine bloempotjes tot een citruspers en onderzetters.

Door al die sjablonen blijft helaas een belangrijk nadeel van 3D-printers onderbelicht: ze zijn namelijk zo klein dat consumenten er alleen kleine producten mee kunnen maken. Zo kan de Migo afdrukken van maximaal 10 bij 12 centimeter maken. De Pluto komt zelfs niet verder dan 8,5 bij 13 centimeter. Wie een groter product in elkaar wil zetten, moet zijn ontwerp opdelen in kleinere deelprojecten en deze zelf aan elkaar lassen of lijmen. Dat is voor veel consumenten al snel een te grote stap.

Veiligheid

De makers van de nieuwe generatie 3D-printers willen hun producten graag een prominente plek in huis geven. Daarom besteden ze veel aandacht aan de veiligheid. De kunststoffen die worden gebruikt om de 3D-voorwerpen in laagjes op te bouwen, stoten namelijk nogal wat schadelijke stoffen uit. „Cubibot heeft een ingebouwd ventilatiesysteem met vervangbaar filter”, legt Noorazar uit. „Daardoor kun je de printer veilig in laboratoria, in huis en op kantoor gebruiken.” Andere producenten garanderen dat hun printers aan veiligheidsnormen voldoen, zodat ze probleemloos kunnen worden gebruikt.

Het is opvallend hoe de fabrikanten soms baanbrekende technologie in de kleine 3D-printers stoppen. Veel printers hebben een verwarmd ‘bed’ waardoor er soepel in hoge resolutie kan worden geprint. Diverse producenten introduceerden bovendien een platform dat automatisch altijd waterpas staat, zodat werkstukken kaarsrecht worden geprint.

De Pluto gebruikt als een van de weinige 3D-printers voor consumenten vloeibaar hars, waarmee uiterst gedetailleerde resultaten mogelijk zijn. De Migo werkt nog met de ‘traditionele’ filamenttechnologie, maar kan ook worden uitgerust met een laser, zodat de gebruikers lasergraveringen kunnen maken. De Cubibot onderscheidt zich door de verschillende materialen die kunnen worden gebruikt, zodat ook gebruikers met complexere toepassingen aan hun trekken komen.

Onverwoestbaar

Blijft de vraag over wat gebruikers met de 3D-printer doen. Het geprinte eindproduct is namelijk zo hard dat het bijna onverwoestbaar is. Wie een onderzetter of bloemenvaas heeft geprint, kan dus weer jaren vooruit. Jammer genoeg laten de producenten die vraag onbeantwoord.