B-klasse: vertrouwd ruim en met een serene rust

Vanaf midden jaren 90 ontstond er een nieuw marktsegment van middenklasse-ruimtewagens. Vooropgegaan door de Franse merken volgden de Duitse toppers schoorvoetend. Mercedes sloot met de B-klasse pas in 2005 aan, maar blijft met de derde generatie het concept trouw.

De 4,42 meter lange vijfdeurs bezit dezelfde basis en techniek als de Mercedes A-klasse. De vormgeving is een mix van de lage neus van de 5-deurs hatchback met het vertrouwde, hoge passagierscompartiment van een ruimtewagen. De nieuweling komt behoorlijk vertrouwd over en lijkt zich van de mode in autoland weinig aan te trekken. Dé belangrijke eigenschappen –naast het forse interieurvolume– blijven de prettig hoge zit met de bijbehorende instap en het royale uitzicht.

Zodra je achter het stuur zit, valt het nieuwe dashboard op, waarvan het instrumentarium over de hele breedte uit beeldschermen bestaat. Althans: zo lijkt dat. In werkelijkheid zit er een behoorlijke afstand tussen de snelheidsmeter en het navigatiescherm. De designtaal van het merk schrijft verder glanzend zwarte accenten en met chroom omlijste, ronde ventilatieroosters voor. Alles bestaat uit fraaie materialen en is goed afgewerkt.

beeld Tony Vos

De B 180 bedient zich van een 1,3 liter benzinemotor, die ontstond uit een Duits-Frans-Japanse combinatie. Het vermogen van 136 pk en een koppel van 240 Nm staan garant voor forse prestaties. Gelukkig blijft het brandstofverbruik binnen de perken.

In het interieur heerst een serene rust. Geluiden van techniek, banden en overig verkeer worden keurig uitgefilterd. Het rijgedrag is bijna verrassend sportief, ook al nodigt de auto daar niet toe uit.

Prijstechnisch is het een echte Mercedes. Daardoor is de afstand met de Franse concurrentie voor een vergelijkbare auto al bijna 3000 euro. Dat is fors.

beeld Tony Vos

Mercedes B 180

Energielabel: C

Topsnelheid: 212 km/u

Acceleratie: 0 - 100 km/h in 9,0 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld: 1 km op 14,8 km

CO2-uitstoot: 123 g/km

Aanhanggewicht (geremd): 1400 kg

Prijs vanaf/geteste versie: 32.565/36.750 euro

beeld Tony Vos

Conclusie

+ Zitpositie. Een hoge zit met een weids uitzicht, dat zijn dé eigenschappen waarom de consument een ruimtewagen koopt. De Mercedes B-klasse komt hieraan tegemoet.

+ Motor. De compacte motor zet uitstekende prestatiecijfers neer, loopt mooi stil en is tegelijk plezierig zuinig.

+ Afwerking. Wat materialen in het interieur betreft, is de B-klasse op Mercedes-niveau afgewerkt. Het brede instrumentarium vormt een hippe toevoeging.

- Prijzen. Dat de B-klasse een echte Mercedes is, valt ook af te lezen aan te prijzen. Die liggen categorisch een paar duizend euro boven de concurrentie.