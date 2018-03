Azijn en zeep

Een flesje voor het fornuis, een spuitflacon voor de ramen. Menig keukenkastje puilt uit van de schoonmaakmiddelen. Maar met groene zeep en (schoonmaak)-azijn kom je ook een heel eind.

Om dingen schoon te maken heb je in de kern maar drie dingen nodig, vatte een zeepfabrikant eens samen. Warm water, zeep om het vuil op te lossen en kracht. De belofte van veel moderne schoonmaakmiddelen is dat ze de laatste component overbodig maken. Niks schrobben en boenen, gewoon even laten inweken.

Maar vooral ook weer niet te lang, want sommige middelen, bijvoorbeeld om kalk te verwijderen, zijn zo agressief dat dan de glazuurlaag van de tegels of de voegen worden aangetast. Dat het geen lieverdjes zijn, die hedendaagse schoonmaakmiddelen, merk je ook als gebruiker: als je ermee werkt, slaat het al snel op de luchtwegen. Alhoewel er van een sopje met een scheut ammoniak –de traditionele manier om oppervlakken te ontvetten– ook een behoorlijk prikkelende damp afslaat.

In de praktijk kun je veel schoonmaakklusjes prima af met ouderwetse groene zeep en schoonmaakazijn. Dat is althans het advies van voorlichtingsinstantie MilieuCentraal. Die middelen zijn vaak minder belastend voor het milieu. En, in het geval van groene zeep, ook minder agressief voor de menselijke huid en het schoon te maken oppervlak. Een oude tegelvloer gaat er mooi van glimmen zonder dat er polish of iets dergelijks aan te pas komt. Groene zeep ruikt trouwens ook nog eens lekker. Niet naar lavendel of eucalytus, maar gewoon naar schoon. Het is altijd wel even een punt om zo’n klont zeep in een emmer warm water op te lossen. Even flink klutsen met de afwasborstel wil nog weleens helpen.

Moet er kalk verwijderd worden, dan adviseert MilieuCentraal om schoonmaakazijn te gebruiken. Als er in de wc-pot hardnekkige strepen zitten, zou je die kunnen behandelen met in azijn gedrenkte velletjes wc-papier. Een tijdje laten zitten en daarna: schrobben maar. Doffe kranen, badkamerspiegels en vensterglas poets je ook glimmend schoon met een scheutje schoonmaakazijn –een kleintje maar– in de sopemmer.

Het belangrijkste punt van de poetsles van MilieuCentraal is trouwens om vooral niet te kwistig te zijn: niet met het gebruik van schoonmaakmiddelen, maar vooral niet met warm water. Tenzij je zelf water verwarmt met bijvoorbeeld een zonneboiler.