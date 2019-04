Audi Q3 legt zijn eigen lat een stuk hoger

Zolang de SUV hoog op het verlanglijstje van veel consumenten blijft staan, blijven automerken ze in steeds meer vormen en formaten maken. De Audi Q3 was tot nu toe de compacte telg. Maar de tweede generatie is groter, zwaarder en technisch vooruitstrevender.

Audi volgt met de nieuwe Q3 de trend. SUV’s worden langer en breder, maar tegelijk lager voor een verbeterde stroomlijn. De voor- en achterwielen staan verder uit elkaar. Daarmee is de ruimte voor passagiers en bagage (530–1525 liter) merkbaar toegenomen. Qua ophanging is er geen nieuws onder de zon. De nieuweling maakt gebruik van een bestaande bodemgroep.

Audi maakt niet de switch naar piepkleine turbomotoren. De instapper is de 1,5 liter benzine met turbo. Die is goed voor een vermogen van 150 pk en een koppel van 250 Nm al bij 1500 tr/min. Een soepele machine die mooi samenwerkt met de zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Dezelfde motor is er ook met een handbak. De prestaties zijn naar verwachting. In het interieur valt op dat de techniek behoorlijk geruisloos zijn werk doet. De bestuurder heeft zicht op een volledig digitaal instrumentarium, waarvan de indeling naar wens kan worden gekozen. Zo is het mogelijk het navigatiescherm tussen de meters te plaatsen. Uiteraard is er op de middenconsole nog een tweede scherm, waarop een groot deel van de voertuigfuncties wordt geregeld. Op dit scherm kunnen letters en cijfers met de vinger worden getekend, maar dat blijkt een trage manier van invoeren.

Sportief mag deze Audi niet worden genoemd. Het is een echte gezinsauto met een ruime inzetbaarheid. Jammer dat de middelste plek op de achterbank qua beenruimte wat beperkt is door de console die ver de ruimte binnendringt. Rugleuning en zitting zijn aan de vlakke kant.

Audi Q3 35 TFSI

Energielabel: C

Topsnelheid: 207 km/u

Acceleratie: 0-100 km/h in 9,2 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 12,3 km

CO2-uitstoot: 130 g/km

Aanhanggewicht (geremd): 1800 kg

Prijs vanaf/geteste versie: 44.220/45.160 euro

Conclusie

+ Ruimteaanbod. De nieuwe Q3 is een maatje groter dan zijn voorganger en daarvan profiteren passagiers en bagage. De langere wielbasis heeft een positieve invloed op het comfort.

+ Materialen. Audi staat bekend om de prachtige inrichting van zijn interieurs. De Q3 vormt daarop geen uitzondering qua materialen, detaillering en afwerking.

- Optieprijzen. De basisuitrusting van de Q3 is niet bepaald kaal, maar wie de auto verder gaat uitrusten, komt op een stevige prijs uit.

- Formaat. Audi heeft de Q3 doelbewust groter gemaakt en dat betekent in dit geval ook zwaarder (meer wegen-belasting). Bovendien is de instap-versie minder zuinig.